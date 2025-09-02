Убийства журналистов в Газе: более 250 СМИ оставили пустыми первые полосы и приостановили эфиры

Более 250 новостных агентств из более чем 70 стран одновременно оставили пустыми свои первые полосы и закрыли главные страницы веб-сайтов, а также прервали свое вещание в прямом эфире, чтобы осудить убийства журналистов израильской армией в секторе Газа. СМИ требуют положить конец безнаказанности за преступления Израиля против репортеров.

Организаторами этой международной акции выступили организация "Репортеры без границ" (RSF) и глобальное движение Avaaz. Редакции, которые приняли в ней участие, также требуют, чтобы репортеров, которые стремятся покинуть сектор Газа, экстренно эвакуировали оттуда, а также чтобы иностранной прессе предоставили независимый доступ на территорию.

Детали акции СМИ

В понедельник, 1 сентября, первые полосы газет напечатали черным цветом с "сильным письменным посланием".

Теле- и радиостанции прервали программы для трансляции совместного заявления, а онлайн-медиа разместили соответствующие баннеры на главных страницах.

Редакции опубликовали видео с именами палестинских журналистов, убитых в Газе с 7 октября 2023 года.

Также некоторые журналисты присоединились к акции, опубликовав сообщения в своих соцсетях.

"С такой скоростью, с которой израильская армия убивает журналистов в Газе, скоро не останется никого, кто бы вас информировал", – написала Рания Забанех, продюсер Al Jazeera English.

Акцию организовали на фоне того, что, по данным RSF, израильская армия убила 220 журналистов в секторе Газа менее чем за 23 месяца. В связи с приближением 80-й Генеральной Ассамблеи ООН, медиа также призвали международное сообщество к "решительным действиям", а Совет Безопасности ООН – остановить преступления израильской армии против палестинских журналистов.

"Это не просто война против Газы, это война против журналистики. Журналистов преследуют, убивают и дискредитируют. Без них кто предупредит нас о голоде? Кто разоблачит военные преступления? Кто покажет нам геноциды? Спустя десять лет после единодушного принятия Резолюции 2222 Совета Безопасности ООН весь мир является свидетелем подрыва гарантий международного права по защите журналистов", – сказал гендиректор RSF Тибо Бруттен.

К кампании присоединились многочисленные медиа со всего мира, в частности Mediapart (Франция), Al Jazeera (Катар), The Independent (Великобритания), +972 Magazine и Local Call (Израиль/Палестина), InfoLibre и RTVE (Испания), Forbidden Stories, L'Humanité (Франция), Frankfurter Rundschau, Der Freitag (Германия), The New Arab (Великобритания), Daraj (Ливан) и другие.

Как сообщал OBOZ.UA, 25 августа Израиль нанес удар по больнице "Насер" в городе Хан-Юнис на юге сектора Газа, в результате чего погибли по меньшей мере 15 человек. Среди них было четверо журналистов, работавших для международных агентств, еще один медийщик получил ранения.

