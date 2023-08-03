Бундесвер и генералы

Видео дня

Читаю новости о немецкой армии. Оказалось, что после первого прошлогоднего шока количество желающих идти работать в Бундесвер уменьшилось – не из кого набирать солдат. Цель увеличить армию со 180+ до 203 тысяч до 2031 года выглядит под угрозой. Оно неудивительно, кадровая политика бундеса годами очень странна.

Далее текст на языке оригинала.

Тут швейцарська NZZ днями порахувала німецьких генералів та адміралів. Виявилось, що на сьогодні їх 214 штук.

Сюди додаються 39 тисяч офіцерів, 95 тисяч прапорщиків-сержантів (OR-5/9) та всього 46 тисяч солдатів рівня OR-1/4. Паперова управлінська армія, в якій адміралів більше ніж фрегатів (ой, як невдобно вийшло).

У 1992-му році Бундесвер був на рівні 470 тисяч, але там було всього 193 генерали. З тих пір скорочували все та всіх, окрім генералів.

За відчуттям реально цих бригадних генералів без бригад – по одному телевізору експертів цього рівня на одну маленьку армію можна зібрати. Залишилось знайти солдатів.