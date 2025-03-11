Трамп за февраль депортировал меньше мигрантов, чем Байден годом ранее: в NBC привели цифры

В феврале 2025 года из США было депортировано меньше мигрантов, чем при администрации президента Джо Байдена за тот же месяц 2024 года. В то же время знизилось количество лиц, пересекающих границу, и увеличилось число арестов и задержаний.

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Об этом сообщает NBC News, ссылаясь на ранее не публиковавшиеся данные Миграционной и таможенной правоохранительной службы США (ICE). Согласно этим данным, в феврале 2025 года сотрудники иммиграционной и таможенной службы депортировали меньше иммигрантов, чем при администрации Байдена за аналогичный период прошлого года.

В прошлом месяце, первом полном месяце пребывания Трампа у власти, ICE депортировала около 11 тысяч мигрантов, по сравнению с чуть более 12 тысячами в феврале 2024 года. Одной из основных причин более высоких показателей при администрации Байдена стал более высокий трафик из-за попыток пересечения границы, как законных, так и незаконных, в 2024 году по сравнению с 2025 годом.

Большинство депортаций в феврале 2024 года при Байдене пришлось на людей, которые были впервые арестованы таможенной и пограничной службой, что обычно означает арестованных на границе. Легче депортировать людей, задержанных вблизи границы, чем найти их после того, как они разъедутся по США, отмечает NBC News.

Такие данные являются ранним показателем того, выполняет ли администрация Трампа одно из главных обещаний по ужесточению иммиграционного законодательства, говорится в статье.

Глава пограничного ведомства Том Хоман неоднократно заявлял, что политика администрации по депортации — "сначала худшее", то есть приоритет будет отдаваться высылке людей с криминальным прошлым или подозреваемых в угрозе национальной безопасности.

Из депортированных в феврале 2025 года людей примерно половина не имела судимостей или ожидающих предъявления уголовных обвинений, показали данные. Число иммигрантов без судимостей, арестованных ICE и депортированных, увеличилось лишь незначительно с конца правления администрации Байдена, с 223 в декабре до 390 в феврале.

Хотя общее число депортаций ниже, чем у Байдена, иммиграционные меры Трампа оказались успешными в других отношениях, отмечает NBC News.

Например, количество лиц, пересекающих границу, значительно сократилось.

Также отмечается, что администрация Трампа не спешила раскрывать цифры депортаций, хотя и опубликовала цифры арестов и задержаний, которые выше, чем у администрации Байдена.

За первый месяц Трампа на посту ICE арестовала более 20 тысяч иммигрантов, сообщило Министерство внутренней безопасности, что на 111% больше, чем среднемесячное число арестов за последний финансовый год.

Кроме того, ICE при Трампе держит на 10% больше задержанных, чем было в конце администрации Байдена, согласно публичным данным агентства. В конце февраля ICE держала под стражей почти 44 тысячи мигрантов.

Администрация Трампа подтолкнула Конгресс к выделению дополнительных средств на увеличение мест содержания под стражей и численности персонала ICE.

Она также использует федеральные тюрьмы и изучает возможность использования военных баз в качестве потенциальных мест для расширения мест содержания под стражей, что может позволить ICE арестовывать, содержать под стражей и депортировать больше людей, говорится в статье.