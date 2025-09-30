Трамп пугает США шатдауном: что это такое и какие последствия могут быть

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп 30 сентября назвал прекращение работы правительства из-за так называемого шатдауна "очень вероятным". Вину за неизбежное прекращение финансирования правительства США американский лидер возложил на демократов, которых он обвинил в неуступчивости в отношении своих требований.

Так Трамп ответил журналистам на соответствующий вопрос во время традиционного общения с медиа в Овальном кабинете. От вопроса, можно ли как-то предотвратить шатдаун, президент уклонился.

"Ничего нельзя назвать неизбежным, но я бы сказал, что это, вероятно, очень вероятно. Я пока не видел, чтобы они (то есть, демократы в Конгрессе. – Ред.) хоть немного уступили", – в частности, сказал Трамп.

Что предшествовало

Пессимистические прогнозы шатдауна появились после того, как встреча представителей Трампа с лидерами Демократической партии в Конгрессе "зашла в тупик" из-за требований демократов об уступках в бюджете касаемо сферы здравоохранения.

Более того, уже через несколько часов после указанной безрезультативной встречи Трамп обнародовал в социальных сетях видео, созданное с помощью искусственного интеллекта, в котором высмеивал лидера меньшинства в Палате представителей Хоакима Джеффриса и лидера меньшинства в Сенате Чака Шумера. Расистское (по определению демократов) видео только углубило разногласия между двумя сторонами.

И уже сегодня Трамп обвинил демократов в стремлении "оказывать медицинскую помощь нелегальным иммигрантам".

О чем речь

Шатдаун (от английского словосочетания government shutdowns) – это приостановление работы правительства США. Временная ситуация в Соединенных Штатах возникает, когда Конгрессу не удается согласовать финансирование деятельности государственных органов.

Сейчас политический конфликт по бюджету США сосредоточен вокруг расходов на здравоохранение. Демократы требуют дополнительного финансирования и предлагают проект на 1,5 трлн долл., который включает 350 млрд долл. для продолжения налоговых субсидий Obamacare и восстановления финансирования Medicaid.

На время шатдауна все некритические государственные органы закрываются, а сотни тысяч их работников отправляют в неоплачиваемый отпуск.

Напомним, что именно во времена президентства Трампа в США произошел самый длинный во времени шатдаун, который начался в декабре 2018 и длился 35 дней. Тогда кризис и ссора президента и Конгресса возникли из-за так называемой пограничной стены между США и Мексикой.

Из-за того шатдауна сразу девять исполнительных департаментов – а это около миллиона работников – вынуждены были частично или полностью прекратить работу. Это повлияло на четверть государственной деятельности.

Как сообщал OBOZ.UA, сейчас букмекеры отдают 79% шансов на то, что шатдаун начнется уже до 1 октября – то есть уже через один день, и 86% – что он состоится до конца 2025 года.

