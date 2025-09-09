Трамп открывает для Путина путь в Балтию? Что стоит за решением США изменить Стратегию нацобороны и отказаться от поддержки стран, которые граничат с РФ

Во время визита нового президента Польши Кароля Навроцкого в Белый дом лидер США Дональд Трамп заявил, что США не выведут войска из этой страны.

"Если что, – сказал Трамп, – мы направим туда еще". Но уже давно все привыкли, что к словам американского президента надо относиться как минимум скептически, и главное здесь, действия его администрации. А они указывают, что США планируют изменение Стратегии национальной обороны, которая уже разработана и совсем скоро будет представлена миру. В документе основной акцент смещен на задачах в сфере безопасности непосредственно на территории США и в регионе рядом со Штатами, тогда как противостояние с Китаем, Россией и другими глобальными злодеями отойдет на второй и третий план.

Для безопасности Европы это не предвещает ничего хорошего. Например, в рамках такого подхода, США планируют сократить финансирование программ по подготовке и оснащению армий европейских стран, граничащих с Россией. Пентагон уже уведомил европейских чиновников об остановке помощи. Такое решение бьет по ключевым "получателям" помощи – Литве, Эстонии и Латвии. Сообщается, что сокращение финансирования пока не повлияют на размещение американских войск, однако большинство экспертов уверены, что это лишь вопрос времени. Однако основной вред от такого шага уже есть – политический, и он заключается в том, как это решение будет проинтерпретировано Россией. И кажется, ответ здесь очевиден – Путин слышит "запах крови", которую для уже начал понемногу пускать Трамп.

В Балтийских странах уже все поняли. "Европейские страны, граничащие с Россией, должны подготовиться к возможному сокращению численности войск США в регионе, укрепив свой собственный военный потенциал", заявил президент Эстонии Алар Карис. Такого же мнения и экс-глава МИД Литвы Габриэлюс Ландсбергис, который отмечал: "Теперь нам нужно готовиться к сокращению численности американских войск в Европе, вероятно, очень значительному. И да, возможен вывод войск из стран Балтии".

О том, как США меняют национальные приоритеты в вопросах обороны и подход к военному присутствию в Европе – в материале OBOZ.UA.

Изменение многолетней стратегии

По сообщениям СМИ, уже в ближайшее время Пентагон опубликует новую Стратегию национальной обороны, а также обзоры глобального присутствия и ПВО/ПРО. Из того, что сообщают СМИ, в проекте новейшей Стратегии, который сейчас на столе у министра обороны Пита Гегсета, внутренние и региональные задачи ставятся выше противодействия таким противникам, как Пекин и Москва. Активное привлечение вооружённых сил США к задачам безопасности непосредственно в Америке и странах рядом мы уже наблюдаем, ведь армия принимает участие в борьбе с нелегалами и протестами, возникшими на этом фоне и наносит удары по наркокартелям Венесуэлы.

Новую Стратегию Пентагона, сфокусированную на внутренней угрозе, а не на противостоянии России и Китаю, разработал Элбридж Колби, глава политического отдела ведомства. Он является убежденным сторонником более изоляционной американской политики. Команда Колби также отвечает за будущий обзор глобальной политики, где будет указано на размещение американских сил по всему миру. А также обзор противовоздушной и противоракетной обороны театра, в котором будут даны рекомендации по размещению американских систем. Ожидается, что Пентагон опубликует обзоры уже в следующем месяце. Так или иначе, но в каждом из них будет сделан акцент на призыв к союзникам взять на себя больше ответственности за собственную безопасность, тогда как США будут консолидировать усилия внутри страны.

Новый приоритет Трампа – противодействие картелям

Политика Трампа 2025 года в отношении наркокартелей – радикальный сдвиг в вопросах национальной безопасности и использования вооруженных сил. Картели приравнены к террористам. Это дало Белому дому расширенные полномочия, включая замораживание активов и использование мер, предусмотренных законами о национальной безопасности. Для противодействия используется широкий спектр военных (корабли, авиаудары, F-35), финансовых (санкции, заморозка активов) и разведывательных инструментов.

В августе Трамп подписал указ, позволяющий Министерству обороны, теперь уже войны, применять военную силу против признанных террористических картелей. Уже 2 сентября состоялась ударная операция ВМС США против лодки, связанной с венесуэльским картелем Tren de Aragua, в Южном Карибском море – 11 человек были убиты. Заявлено, что такая эскалация – составляющая новой стратегии, которая начинает выглядеть не как антинаркотическая кампания, а реальная военная операция, требующая большого количества военных.

О том, что нынешняя администарция будет достаточно широко использовать военные силы в этой борьбе, говорит и вице-президент США Вэнс, который накануне заявил, что "убийство членов картеля, которые отравляют наших сограждан, – лучший способ использования наших военных".

К слову, во время предвыборной кампании прошлой осенью Вэнс решительно выступал за использование американских вооруженных сил для борьбы с наркокартелями.

"Я думаю, что у нас есть сотни тысяч замечательных морских пехотинцев, солдат, моряков и летчиков, которые достаточно разъярены мексиканскими картелями", – сказал он на одном из митингов. "Я думаю, что мы также отправим их на борьбу с мексиканскими наркокартелями".

План вывода готовится

Европейцы пока не слышат откровенных слов от президента Дональда Трампа об уменьшении военного присутствия США, но они ему не верят. Нервозность и разочарование контрастируют с кратковременным всплеском оптимизма после июньского саммита НАТО, на котором Трамп получил увеличение расходов на оборону НАТО. В европейских столицах все равно считают, что на горизонте маячит масштабный пересмотр позиций американских войск в Европе. При этом, если США существенно сократят свое военное присутствие на континенте, это усложнит противодействие российской агрессии в долгосрочной перспективе.

Отягощает проблему тот факт, что, как отмечают европейцы, на сегодняшний день нет каких-либо обсуждений с командой Колби по этому вопросу, в результате чего страны Балтии, а также Германия, Польша, Румыния, на территории которых дислоцированы значительные американские войска и техника, остались в неведении относительно своего будущего. Все это нервирует главные столицы ЕС. По сообщениям Financial Times, первым не выдержал министр обороны Германии Борис Писториус, который попросил главу Пентагона Пита Гегсета предоставить "дорожную карту" вывода американских войск из Европы.

Но даже без обращений немецкого министра хватает намеков. Среди них – многочисленные заявления как Пита Гегсета и вице-президента США Вэнса о том, что Европе не стоит больше рассчитывать на военную силу США. Несколько дней назад, уже после "замечательного саммита" НАТО, Трамп в присущей ему "товарно-денежной" манере прямо указал на "некоторую неудовлетворенность" Германией и Южной Кореей, в частности из-за высокой стоимости размещения американских войск в этих странах.

"У нас 45 000 солдат в Южной Корее. У нас 52 000 в Германии. Это огромный экономический рост для них, огромные деньги и огромные потери для нас", – отметил президент США.

Страны Балтии без американской поддержки

Администрация Трампа намерена прекратить долгосрочные программы безопасности для Европы, включая инициативу по укреплению восточного фланга континента от потенциального нападения со стороны России, поскольку она стремится пересмотреть роль Вашингтона в НАТО. Это решение повлияет на военную помощь на сумму в сотни миллионов долларов, на которую полагаются некоторые из наиболее уязвимых членов Альянса. В своем заявлении Белый дом сообщил, что его решение сократить помощь в области безопасности было "согласовано" с европейцами и соответствует как указу Трампа о переоценке внешней помощи США, так и его "давнему акценту на том, чтобы Европа брала на себя большую ответственность за собственную оборону".

По сообщениям СМИ, еще в июле министр обороны Пит Хегсет провел встречу с лидерами трех стран Балтии, граничащих с Россией – Эстонии, Латвии и Литвы, во время которой высоко оценил их стремление увеличить расходы на оборону. Но за кулисами политический отдел Министерства обороны активно стремился прекратить некоторые программы поддержки.

Литва и Эстония подтвердили предстоящее сокращение военной помощи США. Речь идет о сотнях миллионов евро. По информации минобороны Литвы, сокращения коснутся не только стран Балтии, но и всех стран Восточной Европы. Среди программ, которые будут приостановлены – Балтийская инициатива по безопасности, направленная на укрепление трех стран Балтии за счет финансирования военной инфраструктуры и обучения. Пентагон сообщил, что Вашингтон "уменьшит финансирование так называемой программы 333 по закупке американской военной техники до нуля", подтвердил высокопоставленный представитель Министерства обороны Литвы Вайдотас Урбелис.

"Секция 333" – законодательная база, через которую США направляют военную помощь союзникам. Она позволяет Пентагону выделять средства и ресурсы на обучение военных других стран, поставки оборудования, вооружений и техники, развитие инфраструктуры оборонного назначения, укрепление возможностей партнеров по противодействию общим угрозам. Урбелис заявил, что в Литве на программу 333, в течение многих лет приходилось до 80% общего объема военной поддержки.

Под угрозой также будущее Балтийской инициативы безопасности – отдельной программы, созданной в 2020 году для укрепления вооруженных сил Эстонии, Латвии и Литвы. В прошлом году Конгресс одобрил выделение 288 млн. долларов на ее поддержку. Но Белый дом пересматривает и эту программу на следующий год.

В Конгрессе, где большинство составляют республиканцы и сильной остается двухпартийная поддержка НАТО и Украины, законодатели выразили недоумение относительно плана администрации, но вряд ли это остановит процесс.

Если США уйдут – балтийцам будет очень сложно

Потеря американской военной помощи станет для стран Балтии "очень тяжелым испытанием", – считает Марк Монтгомери, офицер ВМС США в отставке, который сейчас работает в Фонде защиты демократий.

"Вся идея здесь в том, чтобы дать им возможность защитить себя", – добавил он.

Без присутствия американских военных силы НАТО на территории стран Балтии сегодня представлены достаточно скромно.

Эстония

В стране расположена батальонная группа НАТО, которой руководит Великобритания. На 2025 год там находится примерно 1 700-1800 военнослужащих из Британии, Дании, Исландии, Бельгии.

Латвия

Канадское командование создает многонациональную бригаду в Ādaži, которая к 2026 году должна насчитывать примерно 3 500 военнослужащих. Сейчас на постоянной основе присутствуют примерно 1500-1700 военных.

Литва

Функционирует многонациональная батальонная группа (Germany-led). К 2025 году численность оценивали на примерно 1 600–1 800 военнослужащих. Уже запущен процесс формирования немецкой 45-й бронированной бригады, которая к 2027 году должна достичь численности 4 800 военнослужащих, включая гражданский персонал и семьи.

Германия увеличивает свое присутствие

Германия развернула первую после Второй мировой войны постоянную военную бригаду за рубежом – 45-ю бронетанковую бригаду в Литве. Это историческое решение, которое символизирует новую роль Германии в региональной безопасности и усилениях оборонительной позиции НАТО на восточном фланге, особенно в условиях постоянного напряжения со стороны России. Бригада официально развернута 1 апреля 2025 года, а торжественное открытие состоялось 22 мая 2025 года в Вильнюсе при участии канцлера Мерца и литовского президента Науседы.

На данный момент в Литве уже находится примерно 400–500 немецких военнослужащих, а полное развертывание бригады – около 5 000 человек к концу 2027 года.

Россия "бесспорно" пересечет границу НАТО

Так считает, бывший вице-президент США во время первого срока Трампа Пенс. Бывший офицер разведки Британии Филип Инграм указал на тревожные признаки того, что Москва вполне серьйозно рассматривает возможность атаковать Сувалкский коридор, который соединяет Польшу и страны Балтии. Захват этого стратегического коридора фактически изолировал бы страны Балтии – Литву, Латвию и Эстонию от их союзников в НАТО.

"Мы видим усиление российского военного присутствия в Калининграде и Беларуси, мы видим внезапные военные учения и необычные перемещения войск. У нас гибридная война с глушением GPS, саботажем подводных кабелей и маленькими "зелеными человечками", которые разжигают беспорядки среди русскоязычных меньшинств", – подчеркнул эксперт.

О том, что Россия готовит самую масштабную программу перевооружения со времен 1980-х годов, говорит и глава Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов.

"Это, по сути, перевооружение Российской Федерации в период до 2037 года. Ударный темп там до 2030 года. И это самая масштабная программа со времен 80-х, даже не последних лет существования Советского Союза. Сейчас она просчитана в сумму около $1,2 трлн только на перевооружение. Это не бюджет минобороны, это средства на программы модернизации, перевооружения. Это серьезные программы и серьезные средства", – заявил глава ГУР Минобороны Украины. Он также не исключил новую волну мобилизации в России.

Кремль своими заявлениями также добавляет масла в огонь, так диктатор РФ Владимир Путин

27 июня 2024 года, в интервью отметил: "Если страны Балтии позволяют НАТО размещать ракеты, направленные против России – это вполне легитимная цель для нас. Если они думают, что статья 5 сделает их неприкосновенными – пусть припомнят, как ведет себя США со своими союзниками". "Аватар Путина" - заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев объявляет такие же угрозы: "Балтийские страны обречены первыми погибнуть в случае большой войны. Никто не будет спасать Литву или Эстонию ради принципов". "Статья 5 – это бумажка. Когда наступит настоящая угроза, американцы подумают десять раз, стоит ли умирать за Вильнюс".

Выход из Европы противоречит стратегическим интересам Штатов

"Относительно стратегии, которую может отстаивать нынешний министр обороны или уже войны США, есть определенные сомнения, что она дойдет до реализации. Ее основная концепция заключается в том, что Соединенные Штаты должны полностью переключиться на Азию, по сути – на сдерживание Китая, и отдать вопрос безопасности в Европе самим европейцам. В рамках этой стратегии есть попытка уменьшить присутствие американских войск, например, в странах Балтии. Как по мне, это плохая новость и контрпродуктивный шаг, ведь страны Балтии всегда занимали очень четкую прозападную позицию в поддержку НАТО. Это противоречит национальным интересам самих Соединенных Штатов. Я искренне надеюсь, что этого не произойдет, что все-таки здравый смысл и национальные интересы безопасности США, НАТО и Европы возьмут верх в этой ситуации. Балтийские государства – это прифронтовые страны, они находятся в зоне чрезвычайного риска со стороны потенциальной агрессии России", – такое мнение в эксклюзивном комментарии OBOZ.UA высказал глава парламентского Комитета по вопросам внешней политики и межпарламентского сотрудничества Александр Мережко.

По его мнению это опасно, ведь НАТО, в принципе, базируется на стратегии сдерживания, то есть на вере в то, что в случае нападения на любого члена НАТО, все страны Альянса сделают все возможное, чтобы остановить агрессора. Если же эта вера пошатнется, Путин обязательно попытается воспользоваться этим. Поэтому уже сейчас надо думать, как предотвратить такое развитие событий.

По словам Александра Мережко, такой шаг обусловлен тем, что Дональд Трамп снова ориентируется на внутренний фактор. Ведь что касается новой стратегии Пентагона, то отмечается, что она будет в большей степени сфокусирована на внутренних угрозах, в частности на наркокартелях Мексики и Венесуэлы.

"Дело в том, что с точки зрения интересов и настроений избирателей Трампа это действительно популярная идея – что армия США должна прежде всего применяться для решения ближайших вопросов безопасности, то есть на американском континенте. Но среди американских стратегов и аналитиков эта концепция вызывает много критики. Потому что история неоднократно доказывала: если США как глобальный лидер, крупнейшая экономика и военная держава, оставляют на произвол судьбы ситуацию в Евразии или Европе, это неизбежно приводит к разрушению не только европейской, но и мировой безопасности. Иначе говоря, как пишут некоторые специалисты, легче, дешевле и безопаснее дать отпор потенциальному агрессору или гегемону еще на территории Евразии, чем потом воевать уже на американском континенте", – считает Мережко.

По его мнению, это вызывает огромное беспокойство и в Европе, которая должна постепенно брать на себя больше ответственности, но в то же время не терять критически важную связь с США и взаимное доверие, которое в политике имеет огромное значение.

"Европейские лидеры это понимают и действуют в этом направлении. Примеров достаточно – те же страны Балтии были среди первых, кто выполнил условный норматив в 5%. Они подошли к этому с огромным пониманием и даже поддержали Трампа в его требованиях. И именно поэтому сейчас уменьшать военную поддержку Балтии выглядит по меньшей мере нелогичным", – подчеркивает Александр Мережко.