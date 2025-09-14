Трамп окончательно слился по вопросу санкций против России?

Похоже на то. Фактически, он говорит ЕС - или вы присоединяетесь ко мне в моей торговой войне против Китая, или я не хочу разговаривать о давлении на Россию. Конечно, ЕС не будет в это играть. Спасать лицо Трампу, который проиграл Китаю, ценой собственной экономики. И, главное, это никоим образом не будет давлением на Россию. Потому что Китай не пойдет на уступки. Потому что он же большой и солнцеликий. Как не пошел Моди.

Тем более, что надежность слова Трампа вещь относительная и даже если бы ЕС пошел на его условия, что не выглядит реалистичным, любофф к Путину могла бы родить другие прихоти.

Ах да, Трамп еще говорит, что надо остановить покупку российской нефти. Почему-то он говорит это ЕС. Хотя надо просто позвонить своим друзьям, Орбану и Фицо. Но им почему-то не звонит.

Это все дешевые отмазки, как говорят у нас во дворе...

Поэтому очень похоже, что президент США окончательно сливается по вопросам санкционного давления на Россию. Высушенного делая это таким образом, ибо внутри США Путина любит только МАГА.

Хотя это же Трамп. Слово "окончательно" конечно не про него.

Но не говорите, что Трамп готов к санкциям против Путина. Потому что он говорит о прямо противоположном. И ставит такие требования, которые делают санкции невозможными.