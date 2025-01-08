Трамп мечтает о Гренландии по глупости? Как его могла обмануть проекция Меркатора

Дональд Трамп еще не вступил официально в должность президента, но уже отметился громкими заявлениями. Так, визит своего сына на датский остров Гренландия политик прокомментировал желанием присоединить самый большой на Земле остров к США. Интерес Трампа к датской территории объясняется в том числе размещением на острове авиабазы США "Туле", которая во времена холодной войны была одним из основных элементов обороны, прикрывая от возможного удара СССР через Арктику.

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На фоне заявлений новоизбранного американского президента король Дании Фредерик Х даже принял решение обновить королевский герб, чтобы подчеркнуть значение Гренландии и Фарерских островов. OBOZ.UA рассказывает, что такое проекция Меркатора и как она могла обмануть Трампа в желании "присвоить" Гренландию.

Что такое проекция Меркатора

Еще во время предыдущей каденции Трамп неоднократно озвучивал желание "купить" Гренландию. Дания, конечно, не уставала подчеркивать, что остров "не продается".

Напряжение вокруг самого большого на Земле острова продолжает расти.

В сети высказывают предположение, что Трампа могли ввести в заблуждение размеры Гренландии и ее относительная близость к США – по крайней мере, такой вид это имеет на карте.

Существует такое понятие как равноугольная цилиндрическая проекция Меркатора – одна из основных картографических проекций. Ее разработал Герард Меркатор для своего "Атласа". Важно понимать ее ограничения – современные географические карты, созданные по этой проекции, имеют искажения площадей, особенно в высоких широтах. Масштаб по Меркатору постоянен, он увеличивается от экватора до полюсов. При этом масштабы по вертикали и по горизонтали всегда равны – этим обеспечивается равноугольность проекции.

Как работает проекция Меркатора

Объяснить проекцию достаточно просто – достаточно представить, что Землю покрывают цилиндром бумаги. Линии долготы, то есть меридианы и линии широты – параллели проектируются на этот цилиндр, а затем разворачиваются на плоскость. Конечно, при такой проекции возникают искажения.

Основным преимуществом проекции Меркатора является сохранение углов, что имело решающее значение для мореплавания. Простыми словами: если на карте провести линию под определенным углом к меридиану, то на земном шаре эта линия будет иметь тот же угол.

Но для того чтобы сохранить углы, проекции приходится искажать площади. Таким образом, объекты, расположенные ближе к полюсам, выглядят на карте значительно больше, чем они есть на самом деле. А объекты возле экватора имеют более или менее правильный размер.

Проекция Меркатора используется для создания авиационных карт, особенно для низких широт. Большинство атласов используют проекцию для изображения общих карт мира.

Конечно, существуют и другие картографические проекции, значительно меньше искажающие площади, например, проекция Галла-Петерса или Винкела. Но ни одна из них не совмещает в себе такую же простоту и точность изображения углов, как проекция Меркатора.

Как проекция Меркатора уродует Гренландию

Особенно сильно искажения, вызванные проекцией Меркатора, заметны у полюсов. Так, на общих картах мира, которые мы помним еще из школьных атласов, Гренландия кажется в 2-3 раза больше Австралии и сравнима по размерам с Южной Америкой. На самом же деле Гренландия втрое меньше Австралии и в восемь меньше Южной Америки.

И если кому-то кажется, что Гренландия находится рядом с США – на самом деле расстояние гораздо больше, чем показано на картах.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, что в новогодней речи король Фредерик Х отметил единство королевства, отметив, что все его части – от Южного Шлезвига до Гренландии – являются неотъемлемыми частями Дании.

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