Становится горячее и может взорваться в любое время: кто и почему провоцирует войну на Балканах

Западные Балканы – место, где межэтнический или территориальный конфликт может вспыхнуть в любое время, ведь опасные настроения до сих пор царят в регионе, что делает его крайне уязвимым перед попытками Кремля "поджечь" Европу.

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Напряженность в этом регионе растет. Есть "повышенный риск" межэтнического насилия, а Россия продолжает дестабилизировать ситуацию в регионе. Европа опасается, что российский диктатор Владимир Путин воспользуется моментом дальнейшего "разлома" в бывшей Югославии. Задача Кремля – начать конфликт, который мог бы перерасти в войну. И это отвлекло бы европейцев от других важных направлений. Кремль попытается воспользоваться глубоким этническим и религиозным напряжением, чтобы разжечь дальнейшие беспорядки на Балканах, укрепив свои интересы и создав еще больше проблем на заднем дворе ЕС.

Есть несколько точек, где все это может начаться достаточно быстро. Самые острые – Босния и Герцеговина и Косово, точнее Северное Косово, где в основном живут этнические сербы. В целом регион сложный, и больше всего его сейчас дестабилизирует президент Республики Сербской Милорад Додик, много лет активно проводящий промосковскую линию. В последнее время он активно раскручивает тему, что Республика Сербская должна выходить из состава БиГ и присоединиться к Сербии. Официальный Белград, в принципе, был бы не прочь, чтобы Республика Сербская присоединилась, но все же понимает, что это означает еще одну великую войну в Европе.

О нынешней острой ситуации на Западных Балканах – в материале OBOZ.UA.

Косово: российско-сербская угроза и переживание через Украину

В бывшем регионе Сербии до сих пор находятся несколько тысяч миротворцев НАТО. И не случайно, ведь последняя серьезная провокация здесь произошла в сентябре 2023 года, когда тридцать хорошо вооруженных этнических сербов, которых, как утверждает Косово, обеспечила именно Сербия, совершили нападение на косовский полицейский патруль, в результате чего погибли четыре человека. Ситуация тогда развивалась очень угрожающе. Сербские военные были приведены в состояние повышенной боевой готовности после того, как в результате беспорядков, устроенных этническими сербами в Косово, пострадали около 100 солдат НАТО. Это заставило Альянс направить туда еще несколько сотен миротворцев. В целом войска НАТО из 29 стран, входящих в Сил для Косово, или KFOR, играют решающую роль в поддержке хрупкого мира.

Сегодня президент Косово Вьоса Османи, занимающая высокую должность с 2021 года, ясно дала понять, что сегодня все еще не в порядке в отношениях с Сербией, которую она называет "сумасшедшим соседом-гегемоном" и предупреждает, что "угроза новой войны" реальна, ссылаясь на активизацию сотрудничества с Украиной. ом.

Османи утверждает, что Сербия вмешивалась в недавние всеобщие выборы в Косово, что "сербско-российский гуманитарный центр" на границе с Косово на самом деле является "российским шпионским центром" и что Москва утроила сумму, потраченную на дезинформацию на Западных Балканах, после начала войны в Украине. По информации британских спецслужб, Россия поддерживает сербскую деятельность в Косово, в том числе посредством разведывательных операций.

Президент Косово настаивает, что Америка при Трампе — надежный союзник, но предупреждает, что если Путин выйдет победителем из переговоров с Украиной под руководством США, Балканы могут стать "плодородной основой" для "перетекания" военного конфликта в этот регион. "Если эти автократы, стремящиеся к дестабилизации, смогут делать все, что им вздумается, то ситуация в этом регионе может обостриться очень и очень быстро. Поэтому предотвращение и сдерживание являются ключевыми факторами, и мы не должны позволять Путину действовать по-своему. Учитель слишком долго плясал под дудку Путина. Пора решить, куда он хочет направить свою страну", — говорит Османи.

На сегодняшний день есть радикальные силы, которые хотели бы обострения как в самой Сербии, так и в Республике Сербской. Учитывая тот факт, что у Косово нет вооруженных сил, а есть только полиция, это очень опасно. Хотя, конечно, ситуацию во многом спасает размещенный в стране военный контингент НАТО. Это очень серьезный сдерживающий фактор.

Напряжение между Косово и Сербией подтверждает и президент Александр Вучич, довольно часто говорящий о признаках нового конфликта в регионе, утверждая, что Косово несправедливо обращается с сербской общиной.

"Очевидно, что Белград и Москва все еще готовят кампанию насилия и провокаций. Путин явно поощряет сербов оказывать давление на правительство Косово. Россия проводит операции влияния с пропагандой войны в Сербии и отправляет оружие", - считает Джеймс Ставридис, адмирал ВМС США в отставке.

Босния: Додик – главный дестабилизирующий фактор

Заботиться есть из-за чего и в Боснии и Герцеговине. Сегодня страна разделена на три основных этноконфессиональных группы – мусульман-боснийцев, сербов и хорватов. Наибольший дестабилизирующий фактор – лидер боснийских сербов Милорад Додик, союзник России, неоднократно угрожавший, что его полуавтономный регион, Республика Сербская, отделится от страны, а затем эта часть объединится с Сербией, создав большое Сербское государство. Такой шаг означал бы только одно – полноценную войну.

Некоторые ключевые моменты по ситуации с Милорадом Додиком. Он неоднократно демонстрировал свое стремление к укреплению отношений с Россией, что вызывает озабоченность у ЕС и США. Выступает против евроатлантической интеграции Боснии и Герцеговины, заявляя, что Республика Сербская должна иметь возможность провести референдум по выходу из БиГ. Такие заявления вызывают опасения по поводу возобновления этнических споров, имевших место во время войны.

Позиция Додика часто сопровождается антибоснийскими и антихорватскими заявлениями. Его политика направлена на усиление сербской идентичности в Республике Сербской, что подчас приводит к эскалации напряженности с мусульманами-босняками и хорватами. Додик стал объектом санкций США и Европейского Союза. Однако он продолжает оставаться популярным в Сербской Республике, где его поддерживают значительные политические и социальные группы.

Додика ставит под сомнение стабильность и будущее Боснии и Герцеговины. Он активно выступает против проведения реформ в стране, что затрудняет интеграцию в ЕС и может привести к дальнейшему политическому и экономическому кризису. В общем, ситуация с Милорадом Додиком остается сложной и непредсказуемой. Его взгляды и действия могут привести к эскалации напряженности на Балканах, а также к потенциальным конфликтам с центральными институтами Боснии и Герцеговины и международным сообществом.

Катализатором нового напряжения стал приговор президенту Республики Сербской – лидера боснийских сербов в феврале этого года приговорен по статье уголовного кодекса "Посягательство на конституционный строй Боснии и Герцеговины" к одному году тюрьмы и шестилетнему запрету на политическую деятельность. Между тем Додик еще больше активизировал свою деятельность, инициировав одобрение Народной скупщиной РС нескольких так называемых законов, воплощение в жизнь которых фактически приведет к развалу Боснии и Герцеговины. Представительство Интерпола в Сараево выдало ордер на арест Додика и спикера скупщины Ненада Стевандича. Игнорируя этот факт, Додик сначала бежал в Сербию, а затем через Израиль в Россию. В Москве он записал видео у стен Кремля, заявив, что диктатор Владимир Путин пригласил его вернуться 9 мая. Впрочем, в РФ Додик пробыл не долго, уже через несколько дней он дал интервью одному из телеканалов, заявив, что возвращается в Баня-Луку, "столицу" Республики Сербской. Похоже, что Путин решил, что такой "ценный" кадр должен "работать" для того, для чего его и выращивали - создавать угрозы для конфликта. Поэтому можно ожидать, что этого региона ожидают непростые времена, ведь для чего-то Додика выслали из-за кремлевских стен, за которые он так стремительно скрылся после угрозы ареста.

Сербия: страна "пылает" уже много месяцев

Сегодня и эту страну Балкан достаточно сильно лихорадит, что хорошо видно на улицах Белграда. Все более авторитарное правительство во главе с президентом Александром Вучичем испытывает серьезное испытание волной протестов такого масштаба, какого в Сербии еще не было и переросших в многотысячную акцию уже против лично президента. Сербы требуют новых выборов и создания переходного правительства – уже без Вучича, который пока не понимает, что именно ему сделать, чтобы унять протестующих, которых становится все больше.

Политика сегодняшних властей Сербии достаточно неоднозначна. Учитель одновременно пытается дружить с китайцами, американцами, россиянами и Евросоюзом. Сербскому лидеру удалось убедить всех, что он либо на их стороне, либо на грани того, чтобы заключить с ними союз. К столь непонятной для сербов многовекторной политике добавилась коррупционная составляющая. Граждане этой страны наконец-то осознали, что имеют дело по сращиванию мафии с правительством. Что ими уже несколько десятков лет правят люди, которые врут половине граждан, что они уходят в ЕС, и плохи те, кто этого не поддерживает. Вторым врут, что они против ЕС, потому что ЕС хочет их поработить и оторвать от родной России.

Что касается нынешних масштабных протестов, то президент Сербии заявляет, что "иностранные агенты захватили" студентов чтобы выходить перекрывать движение и блокировать государственные учреждения". Добавив, что протестующие при поддержке Запада собираются устроить в Сербии "цветную революцию". , когда не так давно он заключил с представителями Сербии соглашение о поставках лития, вопрос риторический При нынешней политике в отношении Сербии президента США Дональда Трампа обвинять в массовых протестах ту же Америку также не получится.

Кремль бьет в несколько болевых точек одновременно

Балканы всегда считались "пороховым погребом" Европы. Собственно, когда мы говорим о тех противоречиях, которые там существуют столетиями, то преимущественно мы думаем именно о Западных Балканах, традиционно более уязвимых. Поэтому если вспоминаем об этом регионе и отчете Великобритании об угрозе возникновения в регионе какого-либо конфликта, то если бы она заявила, что он мог бы возникнуть здесь в 2023 году, она бы не ошиблась, как и в 2022-м, и в 25-м не ошибется также. Там в любой момент может разразиться этот конфликт – такое мнение в эксклюзивном комментарии OBOZ.UA выразил дипломат, посол Украины в Хорватии и Боснии и Герцеговине в 2010-2017 годах Александр Левченко.

По словам дипломата, первая проблемная точка, куда бьет Москва — Босния и Герцеговина. Это федерация, которая имеет достаточно сложные отношения с одной из своих частей — Республикой Сербской. Президент, Милорад Додик фактически является представителем Москвы в Западных Балканах. Он фактически ретранслирует все, что говорит Кремль, выполняет все, что ему поручают из Москвы. Оттуда же поручают, чтобы ситуация в регионе была напряженная. Это значит каким-то образом предпринимать шаги, которые дестабилизировали Боснию и Герцеговину в направлении того, что якобы эта Республика Сербская должна наконец выйти из ее состава и присоединиться к Сербии.

"Сейчас на Додика и его окружения выдан ордер на арест. Только боснийская полиция не решается сделать этот шаг, потому что он угрожает сразу началом гражданской войны. Сегодня все ходят кругами вокруг этого вопроса, как все-таки решить, чтобы не очень обострить ситуацию. Пока ответа нет. Я сам был недавно в Сараево, и чувствую, Сразу это сделать, но другие опасаются максимального обострения ситуации. Сейчас все это где-то на паузе.

Другая потенциально горячая точка – Северное Косово. Сербия не признает независимость Косово. Но ведь потенциальное вступление в Евросоюз, куда стремятся сербы, требует того, чтобы Сербия признала Косово. И вот здесь на этой растяжке работает официальный Белград. Идут какие-то переговоры, уговоры и так далее, а россияне параллельно все время пытаются подливать масло в огонь с тем, чтобы там ситуация периодически обострялась. Поэтому периодически здесь происходят достаточно существенные провокации, обостряющие отношения Сербии и Косово достаточно сильно.

"Что касается действий России в Западных Балканах, то по словам Александра Левченко, россияне выделяют значительные ресурсы на специальные разведывательные операции, на информационную войну против тех, кто хочет поддержать Украину или Европейское единство и так далее, расшатывая ситуацию в Косово и БиГ. европейцы не хотят, чтобы она стала чисто пророссийским вектором. И очевидно, что эта борьба, по всей видимости будет продолжаться. В общем, ситуация не простая, но она в Западных Балканах никогда не была простой", – отметил Александр Левченко.