США согласовали продажу Украине оборудования для ПВО на $180 млн: подробности

США продадут Украине средства обеспечения противовоздушной обороны и связанное с ними оборудование на 180 миллионов долларов. Речь о техподдержке, обновлении и модификации уже поставленных систем ПВО, а также обучении персонала.

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Агентство по сотрудничеству в области обороны и безопасности МО США сообщило об этом в четверг, 24 июля, на официальном сайте. Решение принято Государственным департаментом.

"Правительство Украины запросило закупку оборудования и услуг для поддержки обучения, поддержания и восстановления существующих систем противовоздушной обороны американского происхождения", – проинформировала пресс-служба.

Пакет включает крупные модификации и техобслуживание; запасные части, расходные материалы и принадлежности; поддержку ремонта; обучение персонала и учебное оборудование; инженерные, технические и логистические услуги от США и подрядчиков; другие сопутствующие элементы логистики.

Основными подрядчиками будут:

– Sierra Nevada Corporation (расположенная в Спарксе, штат Невада);

– V2X, Inc., (Маклин, штат Вирджиния);

– Radionix, (Киев, Украина);

– Systems Electronic Export, (Киев, Украина).

В ведомстве заверили, что на обороноспособности Соединенных Штатов это никак не скажется, а Украина "не испытает затруднений с внедрением этих товаров и услуг в свои вооруженные силы".

Также там заявили, что контракт "будет способствовать достижению целей внешней политики и национальной безопасности США путем укрепления безопасности страны-партнера, что является движущей силой политической стабильности и экономического прогресса в Европе".

В то же время продажа оборудования "не изменит базовый военный баланс в регионе".

Добавим: это уже четвертая продажа вооружений и запчастей в рамках Программы военных продаж США (FMF) c мая. Общая сумма уже составляет 812 миллионов долларов.

Как писал OBOZ.UA, ранее Пентагон сообщил об одобрении продажи двух новых пакетов военной помощи для Украины на 322 миллиона долларов. Они включают зенитные комплексі HAWK Phase III, боевые машины пехоты Bradley, запчасти, испытательное и вспомогательное оборудование, контейнеры для хранения и прочее.

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