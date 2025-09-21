США приостанавливают военную помощь Тайваню: как это скажется на планах Китая по вторжению на остров

Как сообщают американские издания, в частности The Washington Post, президент США Дональд Трамп отказался одобрить военную помощь Тайваню на более чем 400 млн долларов, которая должна была поступить в Тайбэй до конца этого лета.

Трамп приостанавливает помощь Тайваню перед встречей с Си Цзиньпином

Видео дня

По информации от инсайдерских источников американских медиа в Белом доме, это решение связано с дипломатическими планами Трампа по потенциальному торговому соглашению с Китаем и возможной встрече на саммите Азиатско-Тихоокеанского сотрудничества в начале следующего года с главой КНР Си Цзиньпином.

Как пишет The Washington Post, существуют небезосновательные опасения, что решение о приостановлении военной помощи может знаменовать собой кардинальный разворот в политике США в отношении Тайваня, который Китай считает своей территорией.

Как сообщается в материале американского издания, стоимость летнего пакета помощи составила бы более 400 млн долларов и он был бы "более смертоносным", чем предыдущие раунды помощи Тайваню, включая боеприпасы и автономные беспилотники. Здесь можно предположить, что речь идет о каких-то новых типах или модификациях противокорабельных ракет, которые крайне необходимы Тайваню для отражения морской высадки, или ракеты "воздух – воздух" увеличенной дальности для отражения воздушных атак со стороны Китая.

Впрочем, американские эксперты отмечают: согласно заявлению представителя Белого дома, решение о пакете помощи еще не принято, то есть речь идет именно о приостановке, а не отмене.

В то же время посольство Тайваня в Вашингтоне отказалось от комментариев, что как раз свидетельствует об остановке помощи.

Обороноспособность Тайваня критически зависима от американского оружия

Стоит напомнить, что военная поддержка Тайваня со стороны США продолжается почти с самого начала существования острова как обособленной, но непризнанной территории. Сейчас на вооружении армии Тайваня находится огромное количество американских образцов вооружения: танки М48, М60 и Abrams, БТР М113, прицепная артиллерия различных типов и САУ М109, ЗРК "Пэтриот", боевые самолеты и вертолеты американского производства, не считая массы легкого пехотного вооружения, боеприпасов, транспорта, радаров и систем связи и тому подобное.

После начала полномасштабной войны в Украине США уже увеличили выделение ресурсов на оборону Тайваня, в то время как армия Китая также быстро наращивает силы и проводит все более масштабные учения вокруг острова. При этом Пентагон и разведывательные ведомства США открыто предупреждают, что Си Цзиньпин поручил своей армии быть способной захватить Тайвань до 2027 года, хотя эта дата не является крайним сроком для вторжения.

Сейчас продолжается подготовка армии КНР для вторжения, а также чистки в высшем военном руководстве Китая, о чем недавно писало наше издание.

Потенциальные многомиллиардные поставки оружия Тайваню под угрозой остановки

Американская пресса вместе с тем отмечает, что на встрече представителей оборонного ведомства США и Тайваня в Анкоридже в августе этого года стороны договорились о масштабной продаже оружия. В частности, Тайвань планирует оплатить новую партию вооружений, общая сумма которой может составить около двух миллиардов долларов. Для этого должен быть принят законопроект о дополнительных расходах на оборону, который сейчас активно обсуждается властями острова.

Речь идет о пакете высокотехнологичного вооружения и оборудования, такого как БПЛА, ПВО, ракеты и радары для наблюдения за побережьем островов. При этом отмечается, что производство и поставка такого оружия нового поколения может занять годы, а Тайвань уже ожидает поставки вооружения стоимостью в миллиарды долларов, включая истребители F-16 и противокорабельные ракеты Harpoon.

Тайвань увеличивает расходы на оборону до 5% ВВП к 2030 году

Официальный Тайбэй, по крайней мере в своих планах, рассчитывает в следующем году увеличить расходы на оборону до 3,3% своего ВВП.

В дальнейшем Тайвань намерен увеличивать эту цифру каждый год, поскольку ранее Дональд Трамп призвал установить ориентир в размере 10% от ВВП на оборону острова. Месяцем ранее в этом году президент Тайваня заявил, что к 2030 году оборонный бюджет составит 5% ВВП, чему предшествовала долгая и ожесточенная борьба с прокитайской оппозицией.

К счастью, Тайвань имеет развитый ВПК и немалую часть вооружений пока может производить самостоятельно: корабли, ракетную технику, бронетехнику, БПЛА, стрелковое оружие и тому подобное.

Следовательно, можно констатировать, что в настоящее время мы наблюдаем классический трамповский метод манипулирования военной помощью, с которым уже сталкивалась Украина весной 2025 года. Администрация Трампа использует рычаги помощи для давления как на то государство, которому помогает, так и его оппонентов.

Поэтому не исключено, что ближайшая встреча лидеров США и КНР будет касаться вопроса Тайваня в том числе. Принимая во внимание неоднократные заявления Трампа, что Китай не будет нападать на Тайвань во время его пребывания у власти, речь может идти об отсрочке нападения до конца каденции Трампа. В обмен на это может быть предложено приостановление и сокращение военной помощи, что официальный Пекин охотно будет приветствовать. Однако маловероятно, что Си Цзиньпин выполнит свое обещание, скорее наоборот – использует паузу в помощи Тайваню для более успешного вторжения.