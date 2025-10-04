Шоу дронов в Китае превратилось в огнепад: люди бежали в панике. Видео

В Китае 2 октября устроили дроновое фейерверк-шоу. Однако феерическое зрелище неожиданно превратилось в кошмар: с неба на зрителей посыпались огненные искры.

Видео дня

В результате "огнепада" загорелось верхнее покрытие сцены и вспыхнул пожар в лесной зоне рядом, люди в панике бежали с места происшествия. Подробности сообщило издание ntdtv.

Что известно

Вразрез со сценарием пошло в четверг дроновое фейерверк-шоу в "небесном театре" в китайском Люяне (провинция Хунань).

В ходе праздничного шоу в честь 76-летия основания КНР, по замыслу организаторов, беспилотники должны были запускать пиротехнику, которая бы создавала впечатляющие огненные эффекты. Однако что-то пошло не по плану: сотни БпЛА вышли из под контроля и вместе с огненными искрами полетели на зрителей, крыши зданий и улицы.

В результате инцидента произошло возгорание деревьев и поверхностной растительности. Свидетели описывают происходящее как "катастрофу": люди паниковали, убегали, а опасные искры падали на палатки и зеленые зоны.

Также сообщается о возгорании верхнего покрытия установленной к празднику сцены.

Несмотря на масштабы инцидента, обошлось без погибших и пострадавших.

В администрации парка, где проходил праздник, а также в спасательных службах также заверили, что огонь удалось потушить за считанные минуты.

Аналогичное шоу на следующий день прошло без эксцессов. Однако власти начали проверку, чтобы установить причины сбоя и оценить нанесенный ущерб.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что в Китае официально открыли самый высокий мост в мире. Объект-рекордсмен возвышается над ущельем Хуацзян и протекающей по нему рекой Бейпань, сокращая время в пути с одной стороны ущелья на другую с двух часов до двух минут.

Стоило сооружение моста высотой 625 м около 300 млн долларов, китайские инженеры и строители возвели его за три года.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!