"Сербия такого не получала": Вучич выдал, что обиделся на ЕС из-за поддержки Украины

Европейский Союз предоставил Украине статуса кандидата на членство в течение года после подачи заявки, тогда как Сербии понадобилось на это три года. В связи с этим и другими фактами президент страны Александар Вучич намекнул, что обиделся на ЕС.

В интервью Financial Times политик указал на то, что уровень поддержки Украины со стороны Евросоюза, предоставление ей статуса кандидата в течение года и потенциальное начало переговоров о членстве "показывает нам [такую политическую поддержку], которую мы никогда не получали".

Фактически Вучич обвинил ЕС в затягивании процесса – ведь его страна ведет переговоры о членстве с 2014 года. Они затормозили прежде всего из-за нежелания Белграда нормализовать отношения с Косово.

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По мнению президента, Сербия находится в гораздо лучшем состоянии, чем Румыния и Болгария в 2007 году, когда они присоединились к Европейскому Союзу.

"Кто знает, что произойдет через семь лет? Поглотительная способность ЕС не больше, чем была. У вас есть 10 чистых плательщиков [в бюджет] и 17 стран, которые берут их деньги. Ни одна из них не хотела бы иметь больше членов, на которых тратит деньги", – заявил Вучич.

Как известно, Сербия – единственная страна на Западных Балканах, не поддержавшая санкции против Российской Федерации.

Как писал OBOZREVATEL:

– Министр иностранных дел Сербии Ивица Дачич заявил, что его страна не присоединилась к декларации Крымской платформы.

– В то же время Белград готов участвовать в послевоенном восстановлении Украины и обещает, что будет поддерживать европейскую интеграцию Киева, передавая свой опыт.

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