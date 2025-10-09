'Сделал петлю': сверхсекретный самолет-разведчик США заметили возле Калининграда

Вблизи Калининградской области РФ заметили сверхсекретный американский самолет-разведчик Boeing RC-135 Combat Sent. Борт несколько часов проводил разведку вблизи российского эксклава.

Видео дня

Самолет вылетел из Британии утром 7 октября, пролетел над странами Балтии и сделал петлю над Калининградом, а затем вернулся в Великобританию. Об этом сообщает Daily Mail.

Рост напряженности между РФ и США

Самолет ВВС США, предназначенный для сбора разведданных о вражеских радиолокационных системах, был замечен вблизи территории России после роста напряженности в отношениях Вашингтона с Москвой. Американский самолет вылетел из Милденхолла, базы Королевских ВВС в графстве Саффолк, в 2:32 утра по восточному времени и приземлился в 9:36 утра.

Миссия состоялась на следующий день после того, как канцлер Германии Фридрих Мерц обвинил Россию в ведении "гибридной войны" против Германии. Глава немецкого правительства обвинил диктатора РФ Владимира Путина во вторжении разведывательных беспилотников, которое нарушило работу аэропорта Мюнхена и оставило в затруднительном положении более 10 тыс. пассажиров.

Особенность Boeing RC-135 Combat Sent

Военно-воздушные силы США описывают этот самолет-разведчик как средство предоставления стратегической электронной разведывательной информации президенту, главе Пентагона, руководству и командующим театром военных действий.

В американском военном ведомстве отмечали, что, обнаруживая и идентифицируя сигналы иностранных наземных, морских и воздушных радаров, Boeing RC-135 Combat Sent собирает и тщательно проверяет каждую систему, предоставляя стратегический анализ.

Все самолеты RC-135U Combat Sent оснащены системой дозаправки в воздухе, что обеспечивает им практически неограниченную дальность полета, и оснащены современными системами связи и навигации. К ним относятся высоко-, очень высоко- и ультравысокочастотные радиостанции, наземный навигационный радар, доплеровский блок и инерциальная система, которая объединяет небесные координаты с GPS.

Самолет регистрирует и анализирует электронные излучения иностранных радаров и систем связи, что позволяет аналитикам выявлять и картировать возможности противника, а также разрабатывать меры противодействия.

Как сообщал OBOZ.UA, за последние недели в Европе участились инциденты с беспилотниками, которые обнаруживали над объектами гражданской инфраструктуры, такими как электростанции и аэропорты. Неизвестные БпЛА были зафиксированы в Германии, Бельгии, Франции, Норвегии, Швеции, Финляндии и Литве.

