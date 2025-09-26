Россия вербует молдавских священников для вмешательства в выборы – Reuters

Россия активно использует церковную сеть в Молдове для политического влияния накануне выборов. Группы священников получали бесплатные поездки в Россию, где им вручали банковские карты с деньгами. За эти средства они должны были создавать каналы в соцсетях и распространять среди верующих месседжи против евроинтеграции страны.

Отец Михай Бику, 39-летний священник, рассказал, что в прошлом году вместе с несколькими десятками коллег неделю провел в России. Там им показывали святыни, читали лекции об "общем наследии" и вручали подарочные сертификаты на покупки в церковных магазинах. Перед отлетом добавили еще и банковские карты с обещанием переводов по возвращении.

Как выяснили журналисты Reuters, по возвращении домой священники действительно получили выплаты – Бику говорит, что ему поступило около 1200 долларов. В обмен от них ожидали активности в интернете: создание телеграмм-каналов и публикаций против европейского курса власти.

Политический подтекст паломничеств

Молдова в это воскресенье будет избирать новый парламент, и результаты могут повлиять на дальнейшее движение страны в ЕС. В то же время православная церковь здесь остается авторитетным институтом – большинство населения ходит именно в церкви, подчиненные Московскому патриархату.

С июня по октябрь 2024 года несколько сотен человек – преимущественно священников – посетили Россию за счет принимающей стороны. В интернете появились десятки фотографий и видео с этих поездок. Сразу после них началась волна новых телеграм-каналов приходов.

По подсчетам Reuters, за год было создано почти 90 новых каналов, которые публиковали похожий контент. В нем верующих убеждали, что Евросоюз угрожает традиционным семейным ценностям и может навязать "чужие" правила.

Сеть и ее кураторы

Рост активности в соцсетях заметен особенно последние месяцы, когда до выборов остались считанные дни. Центральным источником стал канал "Sare şi Lumiña", откуда десятки приходов копируют сообщения. Только за лето там опубликовали более 600 постов.

В материалах подчеркивается, что "Европа разрушит веру и традиции", хотя прямо пророссийских призывов почти нет. Но риторика повторяет месседжи партий, выступающих за более тесные связи с Москвой.

Как пишет Reuters, кремль официально отрицает любое вмешательство. Дмитрий Песков заявил, что "Россия никогда не вмешивается во внутренние дела других государств", хотя добавил, что Москва заинтересована в победе тех сил, которые поддерживают хорошие отношения с ней.

Кураторы из России

Расследование Reuters показало, что во время поездок молдавских священников сопровождали российские политические деятели, связанные с правящей партией "Единая Россия". Среди них был Артем Старостин – бывший руководитель региональной ячейки партии во Владимирской области. Его присутствие подтвердили видеозаписи с паломничеств и анализ фото.

Кроме Старостина, во встречах участвовали еще два человека – Александр Ральников и Сергей Лазарев. Оба имеют прошлое в политике и медиа и были замечены на нескольких мероприятиях с молдавскими священниками. Ральников признал, что помогал организовывать поездки, но отрицал любое государственное влияние или политическую мотивацию, назвав это "обычной общественной активностью".

Все трое деятелей отказались давать Reuters подробные объяснения относительно своей роли. Один из них прекратил разговор с журналистами, другие не ответили на вопросы. В то же время в соцсетях сохранились свидетельства их участия в координации поездок и дальнейшей онлайн-активности, которая продвигала месседжи, выгодные Кремлю.

Деньги и скрытые договоренности

Reuters установил, что люди, связанные с властями РФ, помогали организовывать паломничества и учили, как работать с медиа.

Кроме того, священникам выдавали карточки российского банка. По словам нескольких клириков, деньги перечислялись с условием распространять антиевропейские месседжи. Один из них показал журналистам карточку и подтвердил переводы на сотни долларов.

В то же время часть духовенства отрицает политический подтекст и говорит, что поездки были лишь паломничествами. Но в правительстве Молдовы называют это "циничным использованием авторитетной институции – церкви – для вмешательства в выборы".

Ранее OBOZ.UA рассказывал, что центральная избирательная комиссия Молдовы запретила пророссийской партии "Сердце Молдовы" участвовать в парламентских выборах. Ее исключили из предвыборной гонки из-за расследования дела о подкупе избирателей и незаконном финансировании. Пророссийская партия назвала решение ЦИК незаконным и собирается судиться с властями.

