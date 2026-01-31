Россия теряет среднеазиатский энергетический рынок – разведка

Государства Центральной Азии начинают формирование единого энергетического пространства в рамках десятилетней программы REMIT, предусматривающей интеграцию различных типов генерации электроэнергии. Новый проект, поддержанный Всемирным банком, фактически вытесняет Россию с регионального энергетического рынка и лишает ее роли координатора интеграционных процессов.

Программа REMIT рассчитана на 10 лет. Об этом сообщает Служба внешней разведки Украины.

Речь идет о сочетании гидроэнергетических мощностей Кыргызстана и Таджикистана с тепловой генерацией Казахстана, Туркменистана и Узбекистана, а также с солнечными и ветровыми электростанциями региона. Общая стоимость проекта превышает 1 млрд долларов, из которых 143 млн уже профинансировано.

Ранее Россия пыталась закрепить за собой ключевую роль в энергетической интеграции Центральной Азии через механизмы Евразийского экономического союза и создание общего энергетического центра. Впрочем, полномасштабная война против Украины, международные санкции и технологическое отставание России и Беларуси привели к фактическому замораживанию этих планов.

Запуск проекта, который планировали на 2025 год, отложен как минимум до 2027-го. Министр энергетики и инфраструктуры Евразийской экономической комиссии Арзыбек Кожошев признал, что даже 2030 год может оставаться лишь ориентировочной датой начала работы российско-евразийского энергоцентра.

Дополнительными барьерами остаются отсутствие свободного рынка газа в России и регуляторные разногласия между странами. Зато инициатива REMIT имеет четкое финансирование и институциональную поддержку международных партнеров. По оценкам Всемирного банка, ее реализация до 2050 года может принести странам Центральной Азии совокупный экономический эффект до 15 млрд долларов, что существенно меняет баланс сил на региональном энергетическом рынке и уменьшает влияние РФ.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что Центральная Азия экономически и политически встраивается в нероссийские проекты. Потому что Россия особо предложить ничего не может. Только оружие, военный опыт и традиционную чушь про вредных англосаксов.

