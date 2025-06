Россия поддерживает Иран только дипломатическим путем: в ISW объяснили, в чем причина

Страна-агрессор Россия продолжает поддерживать Иран только дипломатически, демонстрируя ограничения в двусторонних стратегических отношениях. Из-за ведения войны против Украины она ограничена в своих возможностях оказывать прямую поддержку Тегерану.

Об этом информирует Институт изучения войны (Institute for the Study of War, ISW). Аналитики пришли к такому выводу после встречи представителей Кремля с иранским чиновником 23 июня.

Так, российский диктатор Владимир Путин, его помощник Юрий Ушаков, министр иностранных дел Сергей Лавров и начальник главного управления генерального штаба РФ (ГРУ) Игорь Костыков встретились с министром иностранных дел Ирана Аббасом Арагчи в Москве.

Путин заявил, что позиция России по израильско-иранскому конфликту хорошо известна и что МИД РФ выразило обеспокоенность Кремля в Совете Безопасности ООН. Также он заявил, что недавние израильские и американские удары по Ирану были "неспровоцированными и неоправданными", а поэтому Россия якобы прилагает все усилия, чтобы помочь иранскому народу.

В ответ Арагчи поблагодарил Москву за ее решительное осуждение ударов и заявил, что Тегеран регулярно консультируется с партнером по вопросам глобальной безопасности, поскольку отношения двух стран стали "стратегическими по своей природе". Он указал, что Тегеран также постоянно докладывал в Москву о ходе ядерных переговоров с США.

Но при этом неуказанные иранские источники в комментарии Reuters 23 июня сообщили, что пока Иран не впечатлен поддержкой России и хочет, чтобы Путин сделал больше для поддержки страны против Израиля и Соединенных Штатов.

По данным агентства, иранский источник заявил, что верховный лидер Али Хаменеи и отправил Арагчи в Москву ради того, чтобы передать Путину его письмо с просьбой о дополнительной помощи от РФ.

"Россия ограничена в своих возможностях оказывать прямую поддержку Ирану из-за своей войны в Украине и, вероятно, смирилась с предоставлением дипломатических инициатив на данный момент", – оценили ситуацию в ISW.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее аналитики оценили, что возможное решение Ирана закрыть Ормузский пролив вызовет значительный скачок мировых цен на нефть, а это принесет большую экономическую и финансовую выгоду России. В частности, такой шаг вернет назад месяцы снижения доходов от российской нефти и позволит стране-агрессору продолжить финансировать свою войну против Украины в среднесрочной перспективе.

