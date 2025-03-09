Президент Латвии призвал страны Европы 'непременно' ввести военную повинность

Президент Латвии Эдгарс Ринкевичс призвал европейские страны "непременно" ввести военную повинность. На этот шаг Европа должна решиться из-за того, что континент "достаточно слаб" в военном плане.

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Об этом он заявил в разговоре со Sky News. Латвия еще в 2023 году ввела военную службу для мужчин и увеличила расходы на оборону до 4% ВВП страны.

По мнению Ринкевичса, европейские страны должны последовать примеру Латвии, которая в 2023 году ввела военную службу для мужчин и нарастила расходы на оборону до 4% от ВВП. Это приобретает особую актуальность на фоне "взлетов и падений" в отношениях с США.

"Видя, что происходит в мире, решение, которое мы приняли, – многие другие европейские страны должны следовать этому. Многие люди немного нервничают. Люди следят за новостями. Конечно, сильные заверения [это] одно, но другое то, что другие европейские правительства [должны] убедиться, что мы все станем сильнее", – подчеркнул президент Латвии.

В то же время, констатирует Sky News, по словам министра британского правительства Пета Макфаддена, в настоящее время возможность введения призыва в стране не рассматривается. Однако там не исключают, что в будущем может возникнуть необходимость принятия решений, которые станут ответом на "новую реальность".

В Британии уже объявили о "значительном увеличении расходов на оборону".

Напомним, ранее издание Bloomberg сообщило, что рейтинг Макрона вырос на фоне его поддержки Украины и призывов увеличивать расходы на оборону. Об одобрении его действий заявил каждый третий француз.

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