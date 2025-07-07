Претендент на премию Дарвина: в румынских Карпатах медведь загрыз туриста, который полез делать с ним селфи. Фото и видео

В Румынии бурый медведь атаковал 48-летнего итальянского туриста Омара З., когда тот пытался покормить животное с руки, а также делал с ним фото и видео. Мужчина погиб от полученных ранений.

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Инцидент произошел на прошлой неделе в популярном среди туристов горном регионе Румынии, когда итальянец ехал на мотоцикле по Трансфегерашскому шоссе. Об этом сообщает BBC.

Мужчина припарковал свой транспорт возле знака, который предупреждал, что нельзя кормить медведей. Там и произошло нападение, после которого животное потянуло туриста вниз в крутой овраг.

"К сожалению, он был уже мертв, когда мы прибыли. Травмы были чрезвычайно тяжелыми. Даже несмотря на то, что на нем был шлем и полное защитное снаряжение, этого было недостаточно", – сказал Ион Сандулою, глава горной спасательной службы уезда Арджеш.

В своих социальных сетях Омар З. публиковал немало кадров, на которых он находится очень близко к медведям, и даже селфи с этими дикими животными.

Арманд Кирилой, директор Управления лесного хозяйства Арджеша, рассказал, что итальянец остановил мотоцикл и предложил медведю еду. А на телефоне погибшего были найдены фотографии, сделанные перед самой атакой – на них медведь подходил все ближе и ближе.

Позже румынские власти подтвердили, что животное, которое атаковало мужчину, усыпили. Это делают из соображений безопасности, поскольку считается, что медведь, который однажды напал на человека, может сделать это снова.

Как сообщал OBOZ.UA, в прошлом году в Румынии британская туристка, имя которой не называют, едва не осталась без руки из-за фотографирования медведя. Инцидент закончился ранением, которое не угрожает жизни 72-летней женщины.

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