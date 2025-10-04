Премьером Японии впервые в истории станет женщина: ее уже сравнивают с Маргарет Тэтчер

Новым премьер-министром Японии станет Санаэ Такаити. Это будет первый случай в истории государства, когда должность главы правительства займет женщина.

Накануне правящая Либерально-демократическая партия Японии избрала 64-летнюю Санаэ Такаити своим новым лидером. Об этом сообщает BBC.

Новое правительство Японии

В прошлом месяце премьер-министр Японии Сигэру Исиба, проработавший чуть более года, объявил о своей отставке после серии поражений на выборах. После электорального цикла Либерально-демократическая партия потеряла большинство в обеих палатах парламента, что привело к смене лидера политической силы.

Санаэ Такаити убежденная консерваторка, которая давно выступает против законодательства, позволяющего женщинам сохранять девичью фамилию после замужества, считая это нарушением традиций. Она также против однополых браков.

Будучи протеже покойного бывшего лидера Синдзо Абэ, Такаити пообещала вернуть его экономическую стратегию, известную как "абэномика" с акцентом на высокие государственные расходы и дешевые заимствования.

Японская Маргарет Тэтчер

Такаити также известна тем, что восхищается первой женщиной-премьером Великобритании Маргарет Тэтчер. Сейчас она как никогда близка к осуществлению своей мечты стать "железной леди". Новый лидер Либерально-демократической партии придерживается жесткой позиции в вопросах безопасности и стремится пересмотреть пацифистскую конституцию Японии.

Эксперты уверены, что кандидатура Такаити будет утверждена парламентом, хотя не автоматически, как это было с её предшественниками. Это связано с тем, что правящая партия сейчас находится в гораздо более слабом положении, потеряв большинство в обеих палатах.

