Польша призвала своих граждан немедленно покинуть Беларусь: в чем причина

Министерство иностранных дел Польши выступило со срочным призывом к своим гражданам. Их призывают немедленно покинуть территорию Беларуси.

Видео дня

Соответствующее предупреждение обнародовало посольство Польши в Минске. В заявлении подчеркивается, что полякам следует как можно быстрее выехать из Беларуси доступными частными или коммерческими путями.

"МИД призывает всех граждан Польши, которые до сих пор находятся в Беларуси, немедленно покинуть территорию страны доступными частными и коммерческими путями", – говорится в сообщении.

МИД также рекомендует воздержаться от любых поездок в эту страну из-за обострения напряженности, продолжающейся войны в регионе и случаев безосновательных арестов граждан Польши.

Дипломаты предостерегают, что в случае дальнейшего ухудшения ситуации с безопасностью, возможного закрытия границ или других непредвиденных обстоятельств эвакуация может стать значительно сложнее или даже невозможной.

Призыв Варшавы прозвучал на фоне напряженных польско-белорусских отношений и усиления рисков для безопасности иностранцев в стране.

Что предшествовало

Приостановление пограничного движения с Беларусью действовало в обоих направлениях и касалось как автомобильного транспорта, так и грузовых поездов. Согласно актуальной информации министерства внутренних дел Польши, по состоянию на 23 сентября в Беларуси не менее 1300 транспортных средств на границе ожидают въезда в Польшу.

Напомним, что во время закрытия границы с Беларусью 12 сентября вице-премьер-министр и министр национальной обороны Владислав Косиняк-Камыш подчеркивал: именно с таких учений "Запад" в 2022 году началось полномасштабное военное вторжение РФ в Украину.

Как сообщал OBOZ.UA, российско-белорусские учения на территории РБ завершились, оставив после себя горькое информационное послевкусие. И хотя в СМИ им уделяли пристальное внимание на уровне угрозы вторжения в страны НАТО, по большей части они оказались демонстрацией классических учений уровня пережитка "совка". Однако учения "Запад-2025" стали куда более глубоким мероприятием, чем могло показаться на первый взгляд. Подробнее об этом – в материале совместного проекта OBOZ.UA и группы "Информационное сопротивление".

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!