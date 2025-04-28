Письмо пассажира 'Титаника', которому удалось спастись, ушло с молотка за рекордную сумму – The Guardian

Письмо, написанное американским писателем Арчибальдом Грейси, который выжил после катастрофы лайнера "Титаник" в 1912 году, продали на аукционе за рекордные 300 тысяч фунтов стерлингов (около 400 тысяч долларов). Это в пять раз превысило ожидаемую цену.

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Об этом сообщило The Guardian. Пассажир первого класса Арчибальд Грейси впоследствии написал "Правду о "Титанике", в которой описал свой опыт трагедии, унесшей 1500 жизней по пути судна в Нью-Йорк.

Речь идет о письменной карточке, датированной 10 апреля 1912 года, днем, когда Грейси поднялся на борт. Она была отправлена, когда корабль пришвартовался в Квинстауне (сейчас этот город называется Ков) в Ирландии 11 апреля. На письме также стоял почтовый штемпель Лондона от 12 апреля.

Письмо было названо "пророческим", поскольку в нем полковник Грейси сообщает своему знакомому, что он подождет конца своего путешествия, прежде чем вынести суждение о корабле. На карточке написано: "Это прекрасный корабль, но я дождусь конца своего путешествия, прежде чем вынесу о нем суждение".

Письмо продали в пять раз дороже ожидаемой цены в 60 тысяч фунтов стерлингов на аукционе Henry Aldridge and Son of Devizes в Уилтшире в субботу, 26 апреля. Аукционисты говорят, что это самая высокая цена, когда-либо достигнутая за письмо, написанное на борту "Титаника".

"Невозможно переоценить редкость этого лота, он написан одним из самых известных выживших, с превосходным содержанием и на редчайшем носителе – открытке с письмом. По-настоящему исключительный экспонат музейного уровня", – отметили они.

Как пишут журналисты, двоюродный дедушка продавца, который был знакомым Грейси, получил это письмо в отеле Waldorf в Лондоне.

Как сообщал OBOZ.UA, американская фирма RMS Titanic Inc., которая юридически владеет правами на 112-летние останки затонувшего легендарного пассажирского лайнера "Титаник", обнародовала новые изображения с уникальными находками с судна.

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