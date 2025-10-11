Передал секретную информацию об Украине на сайте знакомств: в США экс-сотрудника приговорили к шести годам тюрьмы

64-летнего Дэвида Слейтера осудили в федеральном суде в городе Линкольн, штат Небраска, США. Судья назначил ему 70 месяцев лишения свободы, штраф в 25 тысяч долларов и год надзора после освобождения. Решение приняли после того, как он признал вину за сговор с целью разглашения сведений национальной обороны.

Американский телеканал ABCNews сообщает, что Слейтер имел самый высокий уровень допуска к государственной тайне во время работы в Стратегическом командовании США на базе Воздушных сил Оффатт. Там он с августа 2021 по апрель 2022 года посещал брифинги, где обсуждались засекреченные данные о войне России против Украины. Его арестовали в марте 2024 года.

Сообщение "любимой" из Украины

Как указано в материалах дела, мужчина передавал секретные данные, полученные с военных брифингов, через мессенджер сайта знакомств иностранному лицу, которое выдавало себя за женщину из Украины. Она называла его"мой секретный информатор-возлюбленный" и"мой тайный агент".

В своих сообщениях женщина также спрашивала Слейтера о будущих действиях НАТО, в частности о возможных "сюрпризах" для Владимира Путина. Сторона обвинения заявила, что он передавал сведения, которые касались военных целей и возможностей российской армии.

Неизвестно, кому он помогал

Судебные документы не раскрывают личность соучастницы и не уточняют, действовала ли она в интересах Украины или России. Представительница прокуратуры заявила, что эта информация не подлежит разглашению.

После сделки о признании вины два других пункта обвинения против Слейтера были сняты. Он признал, что его действия "поставили под угрозу национальную безопасность США".

Как писал OBOZ.UA, 6 августа, в Техасе арестовали 22-летнего военнослужащего армии США Тейлора Адама Ли за попытку передать России конфиденциальную информацию об американских боевых танках M1A2 Abrams. Собранные им данные могли сыграть в пользу российским оккупантам, поскольку Вашингтон предоставил вариант такой бронетехники Силам обороны Украины.

