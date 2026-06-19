56 долларов за собственную смерть: история девушки, разбившейся во время роуп-джампинга в Бразилии, потрясла мир. Фото и видео

21-летнюю девушку из Бразилии, погибшую после прыжка с моста из-за того, что рабочие забыли закрепить страховочный трос, похоронили в могиле для бедняков. У семьи есть четыре года, чтобы эксгумировать тело и перезахоронить его.

Видео дня

О трагической истории любительницы экстрима Марии Эдуарды Родригес рассказало издание Daily Mail. После падения с 40-метровой высоты она ещё некоторое время была жива, медсестра пыталась оказать ей помощь.

Что произошло

21-летняя Мария Эдуарда Родригес де Фрейтас погибла после роуп-джампинга в Сан-Паулу, Бразилия. Трагедия произошла из-за того, что работники забыли закрепить страховочный трос на девушке и фактически столкнули её с 40-метрового моста в Лимейре. После падения Мария Эдуарда Родригес ещё некоторое время дышала, ей пыталась оказать помощь медсестра Райза Диас, ставшая свидетельницей трагедии. Райза рассказала, что молодая женщина тяжело дышала и у нее был слабый пульс. Спустя некоторое время она скончалась на месте происшествия.

Такой прыжок обошёлся ей в 56 долларов.

Мужчина по имени Эмануэль, который в тот день тоже хотел прыгнуть с моста, рассказал бразильскому инфлюенсеру Диего Шуенгу: "Шёл дождь, были задержки, и многие люди ждали, чтобы прыгнуть. На мой взгляд, как участника, организация оставляла желать лучшего".

На видео видно, как двое мужчин поднимают девушку на плечи, она разводит руки, после чего они фактически сбрасывают её с моста. Страховочный трос тем временем остался на мосту. Третий мужчина наблюдает за происходящим.

Мост начали сносить

Трагический прыжок произошел с недействующего моста, с которого прыгали любители экстремальных развлечений, а также там совершались самоубийства. Сейчас на месте работает техника, чтобы снести сооружение.

"Решение (о сносе моста. – Ред.) было принято после того, как дядя Родригеса де Фрейтаса, Луис, отправил текстовое сообщение местному политику, который годами агитировал против мошеннических компаний, занимающихся экстремальными прыжками и использующих мост, и потребовал принять меры", — – пишет издание.

Где похоронили Марию Эдуарду Родригес

Девушку, ставшую жертвой халатности работников сферы роуп-джампинга, похоронили в могиле для бедняков.

"Мария Эдуарда Родригес де Фрейтас покоится на одном из городских кладбищ в пригороде Сан-Паулу, Бразилия, которое поочередно используется семьями, которые зачастую не могут оплатить частное место", – говорится в материале.

Таким образом, её похоронили на месте, которое недавно освободили от останков другого человека. У семьи Марии Эдуарды Родригес есть четыре года, чтобы эксгумировать тело и найти другое место упокоения.

Издание подтвердило, что такая практика существует на кладбище и в других местах по всему Сан-Паулу, поскольку места для захоронений очень ограничены.

Как будут наказаны виновные

Сотрудникам, из-за которых произошла трагедия, – 32-летнему Луису Фелипе Фелисиано Егороффу, 42-летнему Майкону Фернандесу Синтре и 27-летнему Витору де Фрейтасу Гонсалвесу – предъявлены обвинения в убийстве с косвенным умыслом. Это означает, что они не намеревались убивать, но обвиняются в опасном деянии, сопряженном со смертельным риском. На допросе Фернандес Синтра сказал, что трудно понять, как произошла эта ошибка.

"Нас трое на работе. Я не могу понять, в какой момент я не заметил веревки", – сказал он.

Ранее OBOZ.UA писал о том, что в городе Люблин (Польша) с 26-летней украинкой произошел трагический несчастный случай во время поездки на электросамокате. После падения девушка получила несовместимые с жизнью травмы.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!