"Не сомневаюсь, что Трамп поддержит": Венс сделал заявление касательно участия в президентских выборах 2028 года

Вице-президент США Джей Ди Венс пока не определился с тем, будет ли он бороться за пост президента на выборах 2028 года. Уже после промежуточных выборов в Конгресс, которые состоятся в ноябре 2026-го, республиканец обсудит с женой Ушей Венс, стоит ли ему баллотироваться.

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Об этом 41-летний политик сказал в эфире CBS Sunday Morning. По словам Венса, президент Дональд Трамп "очень поддержит" любое решение относительно следующей президентской кампании Республиканской партии.

"Я не сомневаюсь, что президент Соединенных Штатов в конечном итоге будет очень поддерживать любое мое решение. Но мы на самом деле еще не обсуждали, что это будет", — сказал он.

Джей Ди Венс может стать новым кандидатом в президенты от республиканцев

Вице-президент заверил, что на данный момент его политическое будущее не является главным. Мол, он "не сидит сложа руки и не раздумывает, будет ли баллотироваться".

"Мы с Ушей обязательно сядем и обсудим, как будет лучше для нашей семьи", – сказал Венс, уточнив, что это произойдет после результатов промежуточных выборов.

Он добавил, что привык поступать по принципу "не принимать решений, пока это не будет абсолютно необходимо".

С Трампом он самостоятельно не поднимает тему выборов: "Но, конечно, президент часто поднимает этот вопрос, иногда публично, иногда в частно. Знаете, президент – политический фанат. Он любит эти вещи. Он очень ими увлечен".

Журналист спросил у Венса, поощряет ли Трамп участие в выборах от Республиканской партии.

"Это не положительно или отрицательно. Просто... он говорит об этом что-то вроде: "Что произойдет?". Понимаете? "Как нам убедиться, что мы добьемся успеха? Что это значит для будущего?" Это скорее такой разговор... Итак, мы говорим об этом, но не очень подробно. Потому что, опять же, я думаю, что мы оба сосредоточены на настоящем моменте", – пояснил вице-президент США.

Он еще раз заверил, что сейчас сосредоточен на своих текущих должностных обязанностях: "Я действительно не хочу, чтобы мои мысли о будущей работе, будь то президентство или что-то другое, делали меня худшим вице-президентом. И способ сделать это – сосредоточить свое внимание на работе, которую я имею сейчас".

Добавим, что Ванс представлял Огайо в течение двух лет в Сенате США, прежде чем Трамп выбрал его своим кандидатом в вицепрезиденты в 2024 году. До этого он служил в Корпусе морской пехоты США и получил юридическое образование в Йельской школе права.

Как ранее писал OBOZ.UA, в Соединенных Штатах усиливается политическая неопределенность вокруг будущего возможного преемника Дональда Трампа. По данным американских медиа, президент все чаще ставит под сомнение, способен ли Джей Ди Вэнс стать его политическим наследником.

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