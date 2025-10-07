На главу немецкого города напали с ножом: в каком состоянии женщина

Новоизбранный мэр немецкого города Хердеке, Ирис Штальцер, получила тяжелые ранения после нападения с ножом. 57-летнюю политику нашли возле ее дома днем 7 октября. По данным полиции, она получила 13 ножевых ранений и находится в критическом состоянии.

Информацию подтвердили изданию SPIEGEL представители местной полиции. Они сообщили, что около 12:40 подростки – 15-летний и 17-летняя, которых Штальцер ранее усыновила, – обратились в службу спасения. Они заявили, что нашли свою приемную мать раненой в доме. Один из подростков был задержан, вероятно, в наручниках.

Полиция проверяет семейный след

Ирис Штальцер оказали неотложную помощь и вертолетом доставили в больницу. Медики оценивают ее состояние как угрожающее для жизни. По словам представителей правоохранительных органов, сейчас есть основания полагать, что мотив преступления кроется в частной жизни пострадавшей.

Как выяснил SPIEGEL, летом 2025 года в доме Штальцер уже фиксировали инцидент домашнего насилия – тогда ее 17-летняя приемная дочь угрожала ей ножом. Поэтому полиция сейчас подробно проверяет семейные связи и предыдущие конфликты в семье.

Место происшествия под охраной

В городе Хердеке, расположенном в округе Эннепе-Рур, продолжается масштабная полицейская операция. Район вокруг дома политика перекрыт, на месте работают эксперты криминалистической службы. По информации агентства dpa, перед домом стоят несколько патрульных машин, а доступ к улице ограничен.

Параллельно полиция создала специальную следственную группу для выяснения всех обстоятельств нападения. Официальные детали расследования пока не разглашаются.

Реакция политиков и общества

Канцлер Германии Фридрих Мерц назвал нападение "ужасным преступлением" и призвал быстро раскрыть дело. "Мы молим за жизнь Ирис Штальцер и надеемся на ее полное выздоровление", – написал он на платформе X.

Свою обеспокоенность выразил и генеральный секретарь Социал-демократической партии Германии Тим Клюссендорф, назвав произошедшее "глубоким потрясением для всей партии".

