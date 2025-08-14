Могла завербовать РФ: в Польше задержали 17-летнего украинца за надругательство над памятником Волынской трагедии

Агентство внутренней безопасности и полиция Польши задержали двух 17-летних украинцев, которых подозревают в надругательстве над памятником жертвам Волынской трагедии. Монумент расположен в Домоставе в Подкарпатском воеводстве, недалеко от границы с Украиной.

Представитель министра-координатора специальных служб Яцек Добжинский в среду, 13 августа, сообщил о задержании одного подозреваемого. Между тем пресс-служба полиции сообщает о двух.

Что известно об инциденте

Монумент в Домоставе повредили 6 августа. На нем нарисовали красно-черный флаг и оставили надпись "Слава УПА".

На инцидент тогда отреагировал представитель президента Польши Кароля Навроцкого Рафал Лескевич. Он призвал правоохранителей как можно быстрее провести расследование. Кроме этого, он заявил, что надо заняться настоящими проблемами, а "не реваншизмом и преследованием политических противников".

Подозреваемые задержаны

Один (или двое) 17-летних украинцев были задержаны по подозрению в надругательстве над памятником. Полиция также считает, что они могли разрисовывать красно-черным памятники во Вроцлаве и Варшаве.

"Из выводов правоохранителей следует, что он размещал на зданиях и памятниках флаги бандеровцев и лозунги, пропагандирующие нацистскую идеологию. Свои действия он совершал на территории Вроцлава, Варшавы и в Домоставе, где на прошлой неделе 17-летний парень осквернил памятник Волынской резне, нарисовав на нем флаг бандеровцев и надпись "Слава УПА" на украинском языке", – написал Добжинский, сообщая об одном задержанном.

Сейчас в отношении него проводятся процессуальные действия.

Российский след?

Ситуацию с задержанием прокомментировал премьер-министр Польши Дональд Туск. По его словам, украинца могла завербовать РФ.

"Сегодня Агентство внутренней безопасности арестовало молодого украинца, обвиняемого в диверсиях. Это не первый случай, когда россияне вербуют украинцев и беларусов для совершения подобных действий в Польше", – отметил премьер.

