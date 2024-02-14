Маска оштрафовали из-за 'почти ампутации' у работника SpaceX: что происходит

Американские чиновники по охране труда оштрафовали компанию SpaceX Илона Маска на 3600 долларов из-за бытовой травмы на ее объекте в штате Вашингтон. Мужчине на ногу упал тяжелый моток металла. Эта травма привела к "почти ампутации" (согласно формулировке инспекции) конечности у работника предприятия.

Как сообщает агентство Reuters, это далеко не единственный случай в SpaceX, хотя многие остаются без оценки. Например, в инциденте, который произошел менее чем через 24 часа после указанного, сотрудник компании был госпитализирован с переломом конечности после "нештатного срабатывания пожарной сигнализации". Этот случай не остался без внимания инспекторов, однако предприятие не штрафовали.

Нарушение правил безопасности труда, когда работнику на ногу упал тяжелый моток металла, произошло на предприятии компании в Редмонде в декабре прошлого года. Факты были обнаружены государственными инспекторами, визит которых был вызван жалобами работников Маска. Инспекторы пришли к выводу, что на объекте "отсутствует тщательная программа безопасности", а также "адекватное информирование о правилах работы".

Как рассказал один из рабочих Маска, в Редмонде "безопасностью обычно пренебрегают", поскольку "цель компании состоит в том, чтобы сделать как можно больше за наименьший промежуток времени". Так произошло и в случае с "почти ампутацией": по словам пострадавшего, машина, куда загружались рулоны, была намеренно припаркована неправильно с целью увеличения скорости загрузки.

Поскольку официальные представители SpaceX отказались от каких-либо комментариев, Reuters провела собственное расследование. Выяснилось, что в прошлом году ракетную компанию миллиардера по аналогичным случаям оштрафовали на общую сумму 50 836 долларов.

Однако это лишь маленькая часть из всех случаев нарушений, которые, как правило, проходят вне поля зрения инспекций. Так, агентство зафиксировало не менее 600 не зарегистрированных инспекторами травм работников SpaceX с 2014 года.

Как сообщал OBOZ.UA, Илон Маск заявил, что российский диктатор "ни в коем случае" не может проиграть войну, а потому не стоит оказывать помощь Украине. Однако после критики миллиардер сразу начал оправдываться, мол, он не сторонник России.

Также на днях Илон Маск высмеял интервью Путина бывшему журналисту Fox News Такеру Карлсону. Даже скандального миллиардера, верящего в ряд российских пропагандистских нарративов, "исторические экскурсы" главы РФ не поразили.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!