Кремль продолжает усилия по дестабилизации Балкан: в ISW раскрыли цели агрессора

Кремль продолжает прилагать усилия для дестабилизации Балкан и подрыва Дейтонских соглашений 1995 года, завершивших Боснийскую войну 1992–1995 годов. Эти действия, вероятно, являются частью более широкой кампании, направленной на раскол и отвлечение внимания Европы.

Видео дня

Так оценивают ситуацию аналитики Института изучения войны (Institute for the Study of War, ISW). В отчете говорится о том, что 9 сентября министр иностранных дел России Сергей Лавров в Москве провел встречу с президентом Республики Сербской, которая является сербским политическим образованием в составе Боснии и Герцеговины, Милорадом Додиком, после чего выступил на пресс-конференции.

Что сказал российский министр МИД

Лавров подчеркнул, что переговоры состоялись в день тридцатой годовщины подписания Дейтонских соглашений, которые, по его словам, положили конец "агрессии" НАТО во время операции "Преднамеренная сила" 1995 года. Глава МИД заявил, что Россия выступает одним из гарантов этих договоренностей и обвинил Запад в их "нарушении" с целью установления полного контроля над Боснией и Герцеговиной и ограничения прав сербской стороны.

"Лавров заявил, что "внешнее вмешательство" в дела Боснии и Герцеговины недопустимо, и Россия осуждает попытки Запада отстранить от власти "нежелательных" сербских лидеров, ссылаясь на тот факт, что апелляционный суд Боснии и Герцеговины недавно вынес приговор Додику за игнорирование решений международного мирного посланника и пренебрежение Конституционным судом", – говорится в материале.

Лавров заявил, что подрыв консенсуса, на котором держится Босния и Герцеговина, является приглашением к новой войне на Балканах. Он поддержал инициативу Милорада Додика провести в Республике Сербской октябрьский референдум и акцентировал на том, что "Запад не любит референдумов", вспомнив даже якобы честный референдум в Крыму.

Встреча Лаврова и Додика состоялась в тот же день, когда Россия осуществила массированное вторжение беспилотников в воздушное пространство Польши, что вероятно имело целью испытать единство НАТО и ЕС.

Аналитики отметили, что ранее Кремль уже использовал связи с Республикой Сербской для усиления своего влияния на Балканах, раскручивания разногласий в Европе и подрыва Дейтонских соглашений.

Как писал OBOZ.UA, накануне аналитики из ISW подчеркивали, что инцидент с дронами на территории Польши не был случайным. Вероятно, такие действия свидетельствуют о том, что Россия пытается оценить возможности как Варшавы, так и НАТО и надеется применить полученные уроки в будущих сценариях конфликта с Североатлантическим альянсом.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!