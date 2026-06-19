Коробка от пиццы в США помогла поймать маньяка, убившего восемь женщин. Фото

62-летнего архитектора из Манхэттена Рекса Хойерманна приговорили к пожизненному заключению без права на досрочное освобождение за убийство восьми женщин. Серию преступлений, совершенных в период с 1993 по 2010 год, удалось раскрыть лишь спустя много лет после их совершения.

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Решающими доказательствами по делу стали следы ДНК, обнаруженные на коробке от пиццы, которую выбросил Хойерманн. Об этом сообщают The Guardian и BBC.

Следствие вышло на маньяка благодаря коробке из-под пиццы

Рекс Хойерманн, известный как серийный убийца из Гилго-Бич, будет отбывать три пожизненных срока заключения за убийства первой степени, а также наказание от 25 лет до пожизненного заключения по четырём эпизодам убийств второй степени. Все приговоры назначены последовательно, что фактически исключает возможность его освобождения.

Приговор был вынесен судом в Нью-Йорке. Следователи вышли на Хойерманна благодаря характерному зеленому пикапу, который еще в 2010 году описал сосед по комнате одной из жертв, однако установить связь с подозреваемым удалось лишь в 2022 году. Позже правоохранители подкрепили дело доказательствами ДНК, полученными с выброшенной им коробки от пиццы, и волосами, найденными на останках жертв.

Детали расследования

В апреле 2026 года Хойерманн признал, что душил и связывал своих жертв, после чего оставлял их останки на отдалённых пляжах Лонг-Айленда. Серия убийств продолжалась с 1993 по 2010 год, однако на раскрытие преступлений правоохранительным органам потребовалось более десятилетия.

Полиция арестовала Хойерманна в 2023 году. Женатого отца двоих детей, проживавшего в пригороде Массапекуа-Парк и работавшего архитектором, задержали возле его офиса в центре Манхэттена.

Сначала ему инкриминировали убийства семи женщин, однако в апреле он признал вину ещё в одном преступлении, совершённом в 1996 году. Дело получило широкую огласку после того, как в 2010 году на пляже Гилго следователи обнаружили четыре комплекта человеческих останков, расположенных недалеко друг от друга.

По данным следствия, все жертвы были работницами секс-индустрии, с некоторыми из которых Хойерманн связывался через объявления на Craigslist. Часть женщин на момент исчезновения воспитывала малолетних детей, которые сейчас уже стали взрослыми и дали показания в ходе судебного процесса.

Расследование длилось более десяти лет. В конце концов одна из полученных правоохранительными органами зацепок позволила выйти на подозреваемого, а дальнейшие следственные действия помогли установить его причастность к серии убийств в течение нескольких недель.

Как сообщал OBOZ.UA, в России разыскивают серийного убийцу Андрея Кийка, известного как "сосновский маньяк", приговоренного к 25 годам лишения свободы за серию убийств и изнасилований. Он был завербован из колонии на войну против Украины, получил ранение, после чего летом 2025 года бесследно исчез из военного госпиталя в Кронштадте.

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