КНДР потеряла в Курской области более 6000 военных – разведка Британии

Более шести тысяч погибших и раненых —именно столько потеряли северокорейские войска, которые воюют на стороне России в Курской области.Это больше половины из примерно 11 тыс солдат, которых КНДР отправила туда воевать на стороне России.

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Об этом сообщило Министерство обороны Великобритании в своей разведывательной сводке, обнародованной в соцсети X. По данным разведки, основные потери вызваны массовыми пехотными штурмами против украинских сил. Несмотря на ограниченную отправку подкреплений, ситуация для северокорейского контингента остается критической.

Также отмечается, что 4 июня секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу второй раз за три месяца посетил КНДР и встретился с Ким Чен Ыном. Британская разведка считает Шойгу ключевым посредником в координации военного сотрудничества между Россией и КНДР в войне против Украины.

Сейчас действия северокорейских войск ограничены только территорией Курской области. Чтобы перебросить их на территорию Украины, нужно согласование между Путиным и Ким Чен Ыном.

Напомним, 28 апреля Путин поблагодарил северокорейских военных за "подвиг" на Курщине. По его словам, подразделения КНДР принимали "активное участие" в боях на Курщине, причем якобы "в полном соответствии с международным правом".

Диктатор также заявил, что население государства-агрессора никогда не забудет солидарности Северной Кореи.

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