Израиль подтвердил, что ХАМАС должен освободить всех живых заложников в понедельник утром: о каком количестве идет речь

Утром в понедельник, 13 октября, террористическая группировка ХАМАС должна освободить всех 20 живых заложников-израильтян в рамках договоренностей о прекращении войны в секторе Газа. Иерусалим в свою очередь начнет процесс передачи почти 2000 палестинских заключенных (в понедельник из тюрем выйдут 250 человек, включенных в первую фазу соглашения).

Об этом сообщила пресс-секретарь премьера Израиля Шош Бедросян. 12 октября в комментарии СМИ она заявила, что террористы выведут заложников к представителям Международного комитета Красного Креста, а те доставят людей на израильскую территорию.

Затем израильтян перевезут на военную базу "Реим" на юге страны для воссоединения с семьями.

Впоследствии освобожденные пленники будут доставлены вертолетами ВВС США в медицинский центр "Шиба" в Тель-ха-Шомере (10 человек), в больницу "Ихилов" в Тель-Авиве (пять человек) и в больницу "Бейлинсон" в Петах-Тикве (еще пять человек).

Подробности обмена, запланированного на 13 октября 2025 года

Операция начнется в 2 часа ночи, в ней задействуют до десяти машин МККК. По информации The Times of Israel, незаконно удерживаемые террористами заложники могут вернуться где-то между 4 и 6 часами утра, однако сроки могут измениться. Крайний срок – полдень понедельника.

Телеканал Al Jazeera со ссылкой на высокопоставленного представителя ХАМАС заявил, что люди будут освобождены из трех разных мест в секторе Газа.

ХАМАС также должен передать тела 28 погибших заложников – однако, по оценке израильских властей, в понедельник удастся вернуть лишь некоторых из них. Террористы объясняли, что не смогут найти все останки к установленному сроку.

Убитых доставят в институт судебной медицины "Абу Кабир" для опознания.

После того, как ХАМАС передаст заложников, Израиль начнет освобождение палестинских заключенных. По данным Al Jazeera, сначала будут освобождены 250 людей. На обмен пойдут лица, осужденные за нападения на израильтян, а также административно задержанные без суда.

Дональд Трамп посетит Израиль

На фоне подготовки к обмену поезду в регион запланировал президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп.

Вице-президент Джей Ди Вэнс сообщал СМИ, что глава Белого дома вылетит на Ближний Восток в воскресенье вечером, чтобы встретиться с освобожденными заложниками.

Вэнс назвал запланированный обмен "большим днем не только для их семей, но и для всего мира", заявив, что США "находятся на пороге устойчивого мира на Ближнем Востоке". По его словам, второй этап соглашения между Израилем и ХАМАС будет включать передачу оружия и создание в Газе палестинского кабинета независимых технократов.

Как писал OBOZ.UA, в Израиль Дональд Трамп прибудет в понедельник в 09:20 (по местному времени). В Тель-Авиве он встретится с руководством страны и с семьями заложников, а также выступит в Кнессете. Позже того же дня американский глава отправится в египетский Шарм-эш-Шейх, где примет участие в церемонии формального утверждения мирного соглашения между Израилем и ХАМАС. После этого президент США вернется в Вашингтон.

