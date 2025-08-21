Индия испытала новую баллистическую ракету с ядерной боеголовкой: может долететь вглубь территории Китая

Индия успешно испытала собственную баллистическую ракету средней дальности Agni-5. Тестовый запуск состоялся в штате Одиша на востоке страны, и "все эксплуатационные и технические параметры оружия были подтверждены".

Об этом заявило министерство обороны страны. CNN передает, что Agni-5 потенциально может доставить ядерную боеголовку вглубь Китая – геополитического соперника Индии. Тест ракеты состоялся как раз в тот момент, когда премьер-министр Нарендра Моди готовился к первому за многие годы визиту в КНР.

Что известно об Agni-5

Agni-5 – межконтинентальная баллистическая ракета (МБР) наземного базирования с разделяющимися головными частями индивидуального наведения. Созданием Agni-5 занималась Организация оборонных исследований и разработок Индии.

Дальность индийской баллистической ракеты составляет более 5000 километров, то есть такие соперники, как Китай и Пакистан, попадают в зону досягаемости.

Agni-5 способна нести и запускать до трех ядерных боеголовок одновременно. Уже ведутся работы над модификациями Agni-5. Среди них – ракеты, ориентированные на уничтожение укрепленных целей, а также ракеты с ожидаемой повышенной дальностью до 7500 километров.

Плановые испытания базовой модели военнослужащие Индии провели 20 августа на полигоне в Чандипуре (штат Одиша).

Agni-5 – намек соперникам?

Индия и Китай ведут борьбу за влияние в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Отношения между ними накалились после кровопролитных столкновений на общей границе в Гималаях в 2020 году. И Нью-Дели, как отметили в CNN, пытается наверстать упущенное, поскольку Пекин "расширяет свой арсенал, а напряженность вдоль спорной границы продолжает накаляться".

Согласно отчету, опубликованному в июне Стокгольмским международным институтом исследований проблем мира, у Китая сейчас около 600 ядерных боеголовок, а у Индии – 180.

Примечательно, что страна провела испытание Agni-5 на фоне активизации дипломатических контактов с КНР. Перед этим состоялся визит в Нью-Дели министра иностранных дел Китая Ван И, а после (в конце августа) ожидается визит Моди в Китай на саммит Шанхайской организации сотрудничества.

В октябре прошлого года Моди встречался с китайским лидером Си Цзиньпином в кулуарах саммита БРИКС в России. Тогда Индия и КНР договорились возобновить прямые коммерческие авиарейсы, отмененные в 2020 году из-за пандемии COVID-19; Пекин впервые за пять лет согласился вновь открыть для индийцев два места паломничества в Западном Тибете; обе страны начали перевыдавать туристические визы гражданам друг друга.

Также Agni-5 можно рассматривать как часть оборонной стратегии Индии против обладающего ядерным оружием Пакистана.

В начале этого года два соседствующих государства вступили в короткий, но смертоносный конфликт, самый масштабный за последние десятилетия. Стороны нанесли удары вглубь территории друг друга.

Ожидается, что премьер-министр Пакистана Шехбаз Шариф также прибудет в китайский Тяньцзинь на саммит ШОС.

КНР и Пакистан в последние десятилетия укрепили связи, при этом Исламабад участвует в знаковом инфраструктурном проекте Си Цзиньпина – инициативе "Один пояс, один путь". По данным аналитиков, Пекин является крупным поставщиком оружия для пакистанцев, обеспечивая 81% импортируемого ими оружия.

Как ранее писал OBOZ.UA, Россия планирует расширить военно-техническое сотрудничество с Индией. В сентябре в Санкт-Петербурге планируют провести секретное заседание российско-индийской межправительственной комиссии по оборонному сотрудничеству, военной подготовке и проведению совместных военных учений.

