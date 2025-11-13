Франция сняла судебный контроль с основателя Telegram Дурова: может выехать за границу

Французское правосудие отменило судебный контроль и все ограничения на передвижение для россиянина с французским паспортом, основателя и владельца Telegram Павла Дурова. Ранее он был привлечен к ответственности по обвинению, связанному с организованной преступностью. В частности, Дурова обвинили в недостаточной модерации контента и отказе сотрудничать с правоохранителями.

Видео дня

Об этом пишет France 24 со ссылкой на источники в судебных органах. Издание отмечает, что решение было принято 10 ноября 2025 года.

Суд полностью отменил Павлу Дурову запрет на выезд за границу и обязанность регулярно отмечаться в полицейском участке в Ницце каждые 14 дней.

Причина такого решения

По сообщениям источников, Дуров в течение последнего года полностью соблюдал условия судебного надзора.

"В течение года 41-летний предприниматель в совершенстве придерживался судебного контроля", – отметил собеседник France 24.

Это уже второе судебное послабление в отношении Дурова. Ранее он получил разрешение поехать в Дубай, где поселился, однако должен был обязательно возвращаться во Францию.

Издание отмечает, что отмена ограничений произошла после длительного рассмотрения дела французскими следственными органами, что свидетельствует об изменении позиции власти относительно рисков, связанных с деятельностью Дурова. Для основателя Telegram это означает значительное облегчение в вопросах передвижения и личных ограничений, которые ранее создавали дополнительное давление на него как на бизнесмена.

Текущий статус Дурова

Французский департамент по борьбе с киберпреступлениями все еще продолжает расследовать уголовное дело, отрытое в июле 2024 года.

Во время первого допроса Дуров назвал претензии следователей ошибкой, однако позже признал, что во время содержания под стражей "осознал серьезность фактов" в отношении его мессенджера. Он заверил, что не создавал Telegram в 2013 году для преступников и пообещал улучшить модерацию.

В то же время россиянин обвинил французские власти в незаконном требовании закрыть публичный канал, принадлежащий активистам крайнего левого крыла, и отказался это делать.

Расследование во Франции продолжается и не является признанием вины.

Как сообщал OBOZ.UA, в марте следственный судья удовлетворил просьбу Дурова об изменении условий его содержания под стражей и позволил ему покинуть Францию. Бизнесмен отправился в Дубай, где и поселился.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!