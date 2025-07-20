'Направление остается угрожающим': в ГПСУ рассказали о ситуации на границе с Беларусью

Украинские пограничники пока не фиксируют на границе с Беларусью скопления войск врага. Однако направление остается угрожающим, поэтому ситуацию на нем пристально отслеживают.

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А во время российско-белорусских учений, которые должны состояться в сентябре этого года, пограничники обещают усилить бдительность, чтобы Силы обороны были готовы отреагировать на любые угрозы. Об этом заявил представитель Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко в эфире телеканала "Эспрессо".

По его словам, сейчас скопления войск на украинско-белорусской границе не фиксируется.

"Мы также не фиксируем на направлении нашей границы на территории Беларуси, чтобы было скопление войска, которое бы формировалось или было бы сформировано. Еще раз отмечу, что в ближайшее время должны состояться совместные военные учения между Беларусью и Россией и этому времени мы уделим больше бдительности, потому что на сентябрь планировалась активная фаза и в это время для нас угроза, конечно, будет расти", – отметил представитель ГПСУ.

Он заверил, что, несмотря на то, что направление остается угрожающим, ситуацию на нем пограничники пристально отслеживают.

"Еще раз отмечу, что это направление для нас остается угрожающим и ему уделяется значительное внимание, в частности по обустройству и по линии границы и в приграничье – фортификационное направление, чтобы украинские воины имели все возможности противодействовать любой угрозе, если такая повторно произойдет с территории Беларуси", - заявил он.

Напомним, ранее военно-политический обозреватель в спецпроекте OBOZ.UA проанализировал, грозит ли Киеву и другим украинским городам наступление из Беларуси во время учений "Запад-2025". Они должны состояться в середине сентября этого года.

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