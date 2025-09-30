"Если мне кто-то не понравится, я его уволю": Трамп рассказал об ожиданиях от встречи с генералами армии США. Видео

Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп заявил, что намерен встретиться с генералами и адмиралами армии США и немедленно уволить любого из них, кто ему не понравится. Об этом он сообщил во вторник, 30 сентября. По словам политика, решение он будет принимать сразу после личных разговоров.

Агентство Reuters отметило, что эти слова прозвучали накануне встречи президента с высшим военным руководством. В своем комментарии Трамп подчеркнул, что не намерен медлить с кадровыми решениями.

Он сформулировал это максимально прямо: "Я собираюсь встречаться с генералами, с адмиралами и с лидерами, и если мне кто-то не нравится, я собираюсь уволить его прямо на месте".

Оценка армии

Однако уже во время выступления со сцены американский президент подчеркнул, что высоко ценит подготовку и преданность военнослужащих. Он заверил офицеров, что готов поддерживать их во всех направлениях: "Я с вами. Я поддерживаю вас, и как президент я поддерживаю вас на 100%".

В зале, где проходила встреча, присутствовали многочисленные высокопоставленные чиновники в военной форме. Атмосфера была подчеркнуто официальной: сцена украшена большим флагом США и баннерами с надписями "Сила. Служба. Америка".

Предыстория решений

Заявления Трампа не стали неожиданностью для американских медиа. Ранее он неоднократно делал резкие шаги в отношениях с союзниками и подчиненными. Во время своего первого президентского срока он даже рассматривал вариант исключения из НАТО нескольких государств из-за их нежелания увеличивать расходы на оборону. Тогда речь шла как минимум о четырех странах – и этот сигнал вызвал серьезное беспокойство в Европе.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, что Дональд Трамп 30 сентября вспомнил о ядерных угрозах со стороны заместителя председателя Совбеза РФ Дмитрия Медведева, назвав его "действительно тупым человеком". В ответ на эти угрозы американский лидер "немедленно продемонстрировал военную мощь" США. По его определению, Россия недавно "слегка угрожала" США. Президент США вспомнил о Медведеве в прошедшем времени. По его словам, заместитель председателя Совбеза РФ stupid – то есть "тупой".

