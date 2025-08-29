Детективная история: в Аргентине случайно нашли картину, похищенную во время Второй мировой войны

Картину известного итальянского художника Витторе Джузеппе Гисланди "Портрет женщины", которая была похищена нацистами во время Второй мировой войны, случайно нашли в Буэнос-Айресе, Аргентина. Полотно заметили на вебсайте местного агента по недвижимости.

Этот агент продает чужой дом и показал в сети фотографии комнат этого здания. На одной из фото и заметили картину мастера, висящую над диваном, рассказал арт-детектив Артур Бранд.

Чья это картина

Когда-то "Портрет женщины" Гисланди принадлежал арт-дилеру Жаку Гаудстиккеру, который во время войны помогал евреям бежать из Германии и оккупированных стран.

Гаудстиккер погиб в море (считается, что в результате несчастного случая) во время бегства из Нидерландов. И уже после его смерти, в 1940-м году более 1100 картин из коллекции были похищены нацистами и проданы. Часть из них приобрел ближайший соратник Адольфа Гитлера, рейхсмаршал Герман Геринг.

Ну а "Портрет женщины" приобрел "партийный кошелек" Геринга и его близкий товарищ, член СС Фридрих Каджиен.

Как картина оказалась в Аргентине

Уже после капитуляции Германии Каджиен бежал – сначала в Швейцарию, а затем переехал в Бразилию, оттуда в Аргентину, где стал успешным бизнесменом. Умер нацист в 1978 году.

У Каджиена остались дочери, которые и унаследовали его бизнес и жилье.

Малую часть коллекции Гаудстиккера удалось найти. Его наследница, невестка Марей фон Захер, в 2006 году получила 202 полотна разных мастеров. Картины Джузеппе Гисланди "Портрет женщины" среди них не было.

С обеими дочерьми Каджиена уже несколько лет безрезультатно пытались связаться, чтобы поговорить о пропавших произведениях искусства. Они не отвечали. И никто не ожидал увидеть "Портрет женщины", когда жилье Каджиена его дочь выставила на продажу, а на фотографиях здания, которые она предоставила риэлтору, есть полотно Гисланди.

Что сейчас с картиной

В Агентстве культурного наследия Нидерландов убеждены, что нет оснований считать, что это может быть копия. Однако проверить это пока не удалось. Наследница нациста все отрицает, говорит, что не знает, о какой картине речь.

Полиция провела обыск в ее доме, но обнаружила, что картины нет, а интерьер комнаты изменился. Более того, дом больше не отображается на сайте недвижимости.

Адвокаты наследницы Хаудстиккера заявили, что приложат все усилия, чтобы вернуть картину. Сейчас готовится иск в суд – и к риэлтору, и к дочери Каджиена.

