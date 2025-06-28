Новая глава британской Секретной разведывательной службы МИ-6 Блейз Метревели оказалась внучкой украинца, перебежчика из Красной армии. Ее дед Константин Добровольский имел прозвище "Мясник" и был кровавым руководителем нацистской разведки, главным информатором гитлеровцев в районе Чернигова.

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15 июня Блейз Метревели была объявлена ​​первой женщиной-руководителем МИ-6, однако о выпускнице Кембриджа, которая ранее работала в МИ-6 в Европе и на Ближнем Востоке, было известно немного, говорится в статье The Times.

Немецкие же архивы показывают, что ее дедом был Константин Добровольский – украинец, который дезертировал из Красной Армии, чтобы стать главным информатором нацистов в районе Чернигова.

Документы из архива во Фрайбурге, Германия, подробно описывают жизнь Добровольского и были обнаружены Daily Mail после назначения Метревели.

Добровольский, известный своим командованием вермахта как Агент 30, родился в 1906 году в семье немецко-польского происхождения и матери-украинки.

Он возненавидел СССР после того, как его высокородные родственники были убиты, а их поместья конфискованы после Октябрьской революции 1917 года.

Добровольский жил в бегах много лет, раздобыв поддельное удостоверение личности и отправившись в Москву. Его поймали в 1926 году, и он провел десять лет в сибирском лагере за антисоветскую агитацию, антисемитизм и подделку своего происхождения.

Он вернулся из Сибири в 1937 году и сразу же пошел добровольцем на фронт, когда Германия вторглась в СССР в 1941 году.

Добровольский перешел на сторону нацистов при первом же случае 4 августа 1941 года. За шпионаж ему платили ежемесячную зарплату всего в 81 рейхсмарку (сегодня около 340 долларов).

Сначала он служил в танковом подразделении СС, которое принимало участие в убийствах евреев под Киевом.

Перебежчик вернулся в свой родной район Сосница, что в Корюковском районе Черниговщины, в сентябре 1941 года, где организовал украинское полицейское подразделение численностью 300 человек.

Силы помогали немецким эскадронам смерти "зачищать" территорию, собирая и убивая местных евреев.

Добровольский подписывал рукописные письма нацистским начальникам словами "Хайль Гитлер".

Он хвастался тем, что "лично" принимал участие в "истреблении евреев", и говорил, что убил сотни украинских партизан.

Сообщалось, что он грабил тела жертв Холокоста и смеялся, наблюдая за сексуальным насилием над женщинами-заключенными, свидетельствуют архивные документы.

Добровольский дослужился до должности местного начальника разведки.

Сначала он служил инспектором в Хиви, сотрудничавших силах, а затем в июле 1942 года присоединился к Тайной полевой полиции.

Власти СССР назначили за голову Добровольского, "злейшего врага украинского народа", вознаграждение в размере 50 тысяч рублей (сейчас около 275 тысяч долларов).

Он остался в оккупированной нацистами Украине после того, как остальная часть его семьи бежала от советского наступления в 1943 году, прославившись под прозвищем как "Мясник".

Отец Метревели Константин родился у Добровольского и его жены Барбары в Сновске на Черниговщине в первый день Нового года в 1943 году.

Добровольский в конце концов добился эвакуации для своей жены и двухмесячного сына в Германию.

Последняя запись о Добровольском датируется августом 1943 года, за месяц до того, как Красная Армия заняла Чернигов.

После войны мать и сын в конце концов прибыли в Британию, где Барбара вышла замуж за уроженца Грузии Дэвида Метревели в Йоркшире.

Константин взял фамилию отчима и никогда не знал Добровольского.

Он уважаемый рентгенолог и ветеран вооруженных сил Британии, Метревели и ее братьев и сестер вырастил в Гонконге.

Министерство иностранных дел Великобритании заявило, что Блейз Метревели "не знала и не встречалась со своим дедом по отцовской линии", а ее родословная "характеризуется конфликтами и разногласиями и, как и в случае со многими людьми с восточноевропейским происхождением, понята лишь частично".

"Именно это сложное наследие способствовало ее приверженности предотвращению конфликтов и защите британского общества от современных угроз со стороны сегодняшних враждебных государств в качестве следующего руководителя МИ-6", – заявили в ведомстве.