В День Независимости Украины Марк Карни, премьер-министр Канады, посетил Киев, где ему вручили орден Ярослава Мудрого. Я часто и подолгу бывал в Канаде, публикуюсь в тамошних газетах, там живет мой сын с семьей, в общем, тесно связан с этой прекрасной страной. Кстати, сын (я писал о нем) недавно улетел домой, в Монреаль – он с младшей дочерью, нашей внучкой, гостил у нас во Флориде. Приезжал он и на Новый год, то бишь часто навещает нас, что позволяет перейти к одной из тем данной статьи.

Поездки в США теряют популярность

Шесть месяцев подряд снижается количество канадских визитов в США, что негативно сказывается на американской туристической индустрии. По оценкам экспертов, только за счет сокращения этих туристических доходов США могут потерять до 8,5-9 млрд. долларов. А учитывая общее снижение международного туризма, ущерб может достигнуть 29 млрд. долларов в 2025 году.

Снижение числа поездок наблюдается как по автодорогам, так и воздушным транспортом: в июне количество возвращающихся канадцев упало на 33,1% автотранспортными средствами и на 22,1% по воздуху по сравнению с прошлым годом. Причины понятны – это грубые нападки Трампа на Канаду с угрозами ее суверенитету и тарифные войны, начатые им. Это вызвало гнев канадцев и бойкот всего американского, в том числе и поездок в США. Еще в начале конфликта бывший премьер-министр Джастин Трюдо публично заявил, что канадцы должны "выбрать Канаду" для отдыха.

Дополнительным фактором стало развитие туристической инфраструктуры внутри Канады и появление привлекательных альтернативных маршрутов, что снизило приоритетность Флориды, Аризоны и Лас-Вегаса – там фиксируется снижение бронирований и пересмотр расписаний авиарейсов. Приграничье США – штаты Нью-Йорк, Вермонт, Мэн и Вашингтон – также сталкиваются с серьезными потерями доходов, так как значительная часть их турпотока ранее приходилась на канадских туристов. Даже "снежные птицы" (snowbirds), пенсионеры, проводящие зимы в южных штатах США, стали отменять свои поездки и распродавать недвижимость, особенно в моей Флориде, где губернатор ДеСантис свирепствует в гонениях на нелегалов и устраивает проверки на дорогах. Поэтому мой сын всегда выходил из дома с канадским паспортом.

Эксперты предупреждают: если ситуация не изменится, США продолжат терять миллиарды долларов. Региональные экономики, зависимые от канадских туристов, могут столкнуться с долгосрочным спадом, что негативно скажется на экономике всей страны.

БПЛА, опыт Украины

С 2022 года Канада выделила свыше 28 млрд. долларов на многостороннюю поддержку Украины, включая финансовую, гуманитарную, военную помощь, а также помощь в области безопасности и стабилизации экономики. Однако и украинский опыт войны приносит Канаде пользу – на южной границе создается мирное подобие знаменитой фронтовой килл-зоны.

Королевская канадская конная полиция (RCMP) вместе с Министерством транспорта Канады вводит новые меры по обеспечению безопасности на границе, создав в качестве эксперимента специально оборудованный коридор патрулирования с помощью БПЛА. Проект направлен на усиление контроля и выявление угроз, связанных с контрабандой и незаконной торговлей наркотиками. Коридор протянется вдоль границы в провинциях Альберта, Саскачеван и Манитоба. Он не является запретной зоной, однако местным пилотам, а также представителям сельскохозяйственных предприятий и любительской авиации рекомендуется проявлять осторожность и предварительно уведомлять RCMP о входе в эту зону.

Жара и пожары

В середине августа в Монреале неделю стояла аномальная жара, 34-35 градусов, выше любых значений в эти дни с 1871 года. Да и во Флориде лето выдалось самым жарким за десять лет, что я в ней живу, доходило до 36-37 градусов и неделями держалось так.

Пришлось монреальцам ввести ограничения на использование воды в некоторых районах города. Одним из самых пострадавших районов стал район Пьерфон-Роксборо, где с 11 августа введен запрет на полив, мойку машин из шланга, промывку подъездных дорог и наполнение бассейнов. Такая мера принята в связи с ухудшением качества воды в Rivière des Prairies, уровень воды в которой снизился до рекордно низкого за последние 4 года. Это создает дополнительные сложности для процесса очистки питьевой воды.

И на великой Сен-Лоран (река Св. Лаврентия, ее сток больше стока Волги, и океанские лайнеры поднимаются до Монреаля) ситуация плоха. 17 августа уровень воды в восточной части города упал до 4,1 метра – это на 60 сантиметров ниже средней отметки и самое низкое значение за последние 4 года. Это вызвано длительным отсутствием дождей — с 17 июля в Монреале хороший дождь был только 13 августа (20 мм), а между этими датами выпал всего 1 мм влаги. Это сказалось на работе порта Монреаля. Низкий уровень воды затрудняет навигацию, и приводит к падению товарооборота с Онтарио и США ввиду снижения грузоподъемности судов: каждые 10 см снижения уровня — минус 3 000 тонн груза в расчёте на корабль.

Зато в мае благодаря Канаде мы любовались фантастическими закатами! Их вызвали дым горящих лесов Канады, накрывший Средний Запад и Восток США, и пыль Сахары, покрывшая Карибское море и Мексиканский залив. До нас добрались и дым – за три тысячи километров, и пыль, перенесенная ветром через океан. Их потоки скрестились над севером Флориды.

В 2025 году лесные пожары в Канаде уничтожили уже 72 000 кв. км лесов – половину от рекордного 2023 года. Климат таки меняется, и последние три года вошли в десятку самых разрушительных с 1972 года. Более половины сгоревших лесов пришлось на Манитобу и Саскачеван. В Британской Колумбии, Альберте и Онтарио площадь пожаров существенно превысила средние показатели за последние 25 лет.

Проблемы канолы

Канадская индустрия канолы (особый вид рапса) столкнулась с серьезными последствиями после введения Китаем в середине августа пошлины в 75,8% на семена канолы. Глава Совета по каноле Канады (Canadian Canola Council) Крис Дэвисон отметил, что китайский рынок, главный для канадской канолы, фактически закрылся, а он оценивается почти в 5 млрд. долларов. Это тяжелый удар по важному сектору, который обеспечивает около 200 тысяч рабочих мест. Ранее Китай установил 100% тарифы на канадское каноловое масло и жмых, а теперь расширил их на семена.

Меры Китая стали продолжением антидемпингового расследования, начавшегося почти год назад. Китайское посольство заявило, что введенная пошлина связана с "широкими субсидиями" канадскому сельскому хозяйству, которые искажают рынок. Власти Канады и представители отрасли отвергают обвинения в демпинге, подчёркивая, что торговля ведется в рамках международных правил. Фактически, это ответные меры Пекина на канадские тарифы: 100% на китайские электромобили, а также 25% на сталь и алюминий.

Премьер Саскачевана Скотт Мо заявил, что требуется срочное вмешательство федерального правительства. Он напомнил, что эта отрасль – одна из крупнейших в стране, превосходящая по масштабам сталелитейную, алюминиевую и автомобильную промышленности вместе взятые. Мо критикует Оттаву за то, что она жертвует интересами западноканадских фермеров ради поддержки развивающейся индустрии электромобилей в восточных провинциях.

Премьер Манитобы Ваб Кину и министр сельского хозяйства Альберты Р. Дж. Сигурдсон также призвали к немедленному диалогу с Пекином. Они подчеркнули, что фермеры и сельхозпроизводители "не создавали эту проблему, но расплачиваются за неё". По мнению Дэвисона, сложившаяся ситуация – политический вопрос, требующий немедленного дипломатического решения.

В 2019 году Китай уже вводил ограничения на импорт канолы, что свидетельствует о склонности Пекина применять торговые барьеры в целях достижения своих дипломатических и экономических целей – Трампу было с кого брать пример.