"Будем ждать": Лукашенко заявил о готовности заключить "большую сделку с США". Видео

Незаконно избранный президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что его страна готова заключить "большое соглашение с Соединенными Штатами Америки". Однако сделают это только если учтут интересы Беларуси.

Об этом белорусский диктатор объявил во время заседания, посвященного глобальной международной ситуации и развитию белорусско-американских отношений. Лукашенко не уточнил, о каком именно соглашении идет речь.

По словам Лукашенко, Минск готов обсуждать "большую сделку" на паритетных условиях.

"Будем ждать их предложения глобальные, большие сделки, как они умеют говорить (любят они эти большие сделки). Мы готовы к этому. Мы готовы с ними заключить большую сделку. На одной чаше весов их вопросы, просьбы и требования, на другой чаше весов — наши вопросы и требования", – отметил президент Беларуси.

Хотя он не уточнял, о каком именно соглашении идет речь, заявил, что Минск может принять участие в переговорах об окончании войны в Украине, если американская сторона видит для Беларуси определенную роль.

Напомним, ранее Лукашенко "запретил" рост цен на территории страны. При этом он обратился на "ты" к заместителю главы правительства, который предлагал решить вопрос с помощью экономических инструментов, и использовал грубую лексику.

Также сообщалось, что зафиксировано по меньшей мере 314 граждан Беларуси, которые погибли, воюя на стороне российских войск против Украины. Часть из них завербовали в тюрьмах, другие были военнослужащими специальных подразделений.

