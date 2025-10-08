Бросали камни: в Эквадоре протестующие напали на президентский кортеж. Видео

В Эквадоре группа протестующих, около 500 человек, совершили нападение на кортеж президента Даниэля Нобоа. Разъяренные люди бросали камни в автомобили, а на одном из них остались следы от пуль.

Об этом сообщает Reuters. Полицейские задержали пять человек, сам президент не пострадал.

Что известно

Отмечается, что инцидент произошел во вторник, 7 октября, в провинции Каньяр. В администрации президента сообщили, что нападавшие действовали "по приказу радикальных группировок". Им намерены предъявить обвинения в терроризме и покушении на убийство.

Впоследствии, во время выступления на одном из студенческих мероприятий, Нобоа заявил, что правительство не допустит подобных действий и будет реагировать жестко.

"Не следуйте плохому примеру тех, кто хотел помешать нам посетить это мероприятие вместе с вами и кто пытался напасть на нас. Такие нападения не будут приняты в новом Эквадоре, и закон распространяется на всех", – сказал он.

Что вызвало протесты

Причиной протестов стало решение правительства Эквадора отменить субсидии на дизельное топливо. Национальная федерация коренных народов CONAIE объявила забастовку 16 дней назад, организовав марши и перекрытие дорог в знак протеста.

Президент Нобоа подписал указ об отмене субсидий в середине сентября, после чего цены на топливо резко выросли, что и вызвало массовые уличные выступления.

