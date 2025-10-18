Брат короля Британии отказался от титула герцога из-за скандала: что произошло

"Проблемный" брат британского короля Чарльза III принц Эндрю добровольно отказался от титула герцога Йоркского и королевских знаков отличия. Причиной такого решения стали обвинения принца в связях со скандальным финансистом Джеффри Эпштейном.

Об этом пишет Reuters. Издание ссылается на заявление 65-летнего принца Эндрю.

Младший брат Чарльза III и второй сын покойной королевы Елизаветы официально сообщил, что после обсуждения с королем и высокопоставленными членами семьи откажется от титулов и наград.

Он заявил, что после лет критики в отношении его поведения и 5-летнего "отстранения от жизни" королевской семьи, он сделает "еще один шаг".

"Мы пришли к выводу, что постоянные обвинения в мой адрес отвлекают от той работы, которую делают Его Величество и королевская семья... Я решил, как всегда, поставить свой долг перед семьей и страной на первое место. С согласия Его Величества мы считаем, что я должен теперь сделать еще один шаг. Таким образом, я больше не буду использовать свой титул или присвоенных мне наград", – сказал принц.

При этом Эндрю добавил, что по-прежнему опровергает все обвинения против себя.

Его дочери – принцесса Беатрис и принцесса Евгения – сохранят свои титулы. Но его бывшая жена Сара Фергюсон также больше не будет герцогиней Йоркской.

По информации британских СМИ, Чарльз III ранее думал над тем, чтобы лишить брата титулов из-за сильных репутационных рисков для монархии. Принц Эндрю с 2019 года не участвует в жизни королевской семьи из-за того, чтоего обвиняют в тесных связях с Джеффри Эпштейном.

Британский историк Энтони Селдон отметил, чтопоследний раз высокопоставленного члена королевской семьи лишали герцогства более 100 лет назад. И хотя Эндрю сам отказался от титула, историк считает это "решающим моментом" для королевской семьи.

"С исторической точки зрения, это очень, очень важный шаг", – подчеркнул Селдон в интервью ВВС.

В то же время Роберт Хардман, автор биографии короля Карла III, считает, что принц Эндрю выдает это за свое решение, хотя на самом деле его принял дворец. По словам Хардмана, это стало результатом ряда скандалов, включая связь принца Эндрю с Джеффри Эпштейном.

Скандал с принцем Эндрю

Репутация второго сына Елизаветы II сильно пострадала из-за дружбы с финансистом Джеффри Эпштейном, которого задержали в 2019 году по обвинению в торговле людьми с целью сексуальной эксплуатации. Незадолго после ареста филантроп покончил с собой.

В 2021 году американка Вирджиния Джуффре обвинила принца Эндрю в сексуальном насилии. По словам женщины, член королевской семьи трижды изнасиловал ее. Джуффре отметила, что на тот момент ей было всего 17 лет.

Познакомил американку с принцем Эндрю якобы сам Джеффри Эпштейн. Как отмечала Вирджиния Джуффре, преступник привез ее в Лондон и представил брату Чарльза III. Долгое время принц Эндрю отвергал все обвинения в свою сторону, однако в 2022-м подписал с женщиной внесудебное мировое соглашение.

Как сообщал OBOZ.UA, в апреле этого года стало известно, что Вирджиния Джуффре совершила самоубийство. Она отошла в мир иной в возрасте 41 года.

