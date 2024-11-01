Президента Азербайджана Ильхама Алиева вполне можно признать непревзойденным мастером геополитической эквилибристики. До Великой войны Российской Федерации в Украине, он пытался выдавать себя чуть ли не самым лучшим другом украинского государства. В Киеве был открыт памятник его отцу Гейдару Алиеву, и казалось, что подобные отношения могут служить чуть ли не образцом отношений двух постсоветских независимых государств, пострадавших от оккупации Российской империей, а затем и Советским Союзом.

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Но после 24 февраля 2024 года в полной мере открылось подлинное отношение Азербайджана к Украине – из-за его активной политики "и вашим, и нашим". Президент Алиев принимает у себя современного террориста номер один российского диктатора Путина, и при этом делает вид, что сохраняет стратегический нейтралитет по отношению к российско-украинской войне. Так, буквально за несколько дней до полномасштабной войны России Баку подтвердил свои дружеские связи с Москвой, а затем оказал Киеву гуманитарную помощь.

При этом не стоит забывать, что Азербайджан согласился с тем, что его нефть смешивается с российской, и дальше в нефтепроводе в Турции она уже декларируется как чисто азербайджанская. Кроме того, большое сомнение вызывает покупка украинских титановых месторождений – по крайне низкой цене. Их приобрел непубличный азербайджанский бизнесмен Насиб Гасанов, приближенный к семье Алиевых. Тем более, что Азербайджан в разработке титана пока замечен не был. А вот российская "Корпорация ВСМПО-АВИСМА", связанная с Ростехом – имеет полный цикл производства титана, в том числе и продуктов оборонного назначения.

Можно предположить, что в последнее время Россия предъявляет много требований к Азербайджану после того, как Москва согласилась покинуть Нагорный Карабах. Главным условием выхода России из региона был нейтралитет Азербайджана в российско-украинской войне, поэтому РФ требовала от Баку направить гуманитарную помощь на оккупированный Донбасс параллельно с помощью, которую они посылали Украине.

Но если бы не война России в Украине, Азербайджан не находился бы в таком положении, в котором он оказался сейчас. И как бы это ни прозвучало цинично, Азербайджан получил большую пользу от неудач России в Украине. А если Москва не была ослаблена этой войной, то вряд ли Азербайджанская Республика смогла вернуть земли Нагорного Карабаха.

Понятно, что Алиев-младший балансирует между полюсами влияния на восток-запад, но после того, как Азербайджан подал заявку в BRICS, стало очевидно, какие геополитические приоритеты исповедует ныне Баку. Ведь BRICS прежде всего выступает против однополярного мирового порядка, что в реальности означает, что добиваясь многополярной системы международных отношений, Москва и Пекин стремятся к мировому доминированию.

Можно попытаться возразить, что Азербайджан имеет соглашения с Европейским Союзом, активно участвует в Движении неприсоединения, Организации тюркских государств и Организации исламского сотрудничества. Поэтому членство в BRICS лишь подчеркивает стратегические подходы Баку и согласуется с его многовекторными внешнеполитическими и экономическими целями. Однако вступая в BRICS, где доминирует Китай, политическим вассалом которого стала Россия, Баку подвергает сомнению свой нейтралитет в отношении российско-украинской войны.

Поскольку BRICS, стремящийся противодействовать влиянию Запада, фактически стал коалицией Глобального Юга, объединенной против США и государств Запада в мировой торговле, политике и безопасности. И здесь все очень просто прослеживается: если ты видишь свое место в антизападной коалиции, то вряд ли можешь уверять, что твое присоединение к китайско-российскому блоку – дело чисто формальное.

Можно сказать, что пока в Нагорном Карабахе находились российские миротворцы, азербайджанские политические элиты были настроены более проукраински. Но когда вопрос Карабаха был решен, все изменилось. И это досадно признавать, потому что нейтралитет Азербайджана во время российско-украинской войны означает не что иное, как игнорирование геноцида украинского народа и всех кровавых зверств, которые совершает террористическая путинская армия на территории Украины.

Пока Ильхам Алиев явно не осознает, что лояльность России к Азербайджану может продолжаться ненамного дольше, чем закончится российско-украинская война. В случае достижения положительного для Москвы результата, Путин вернется к своим претензиям по контролю Кавказа, и никакие BRICS Баку тогда уже не помогут. Новую экспансию Российской Федерации на Южный Кавказ сдерживает Украина, однако, похоже, клану Алиевых некому это подсказать.

И если в Баку полагают, что конфликт в Нагорном Карабахе закончился навсегда, то это совсем не так. Москва здесь отступила только благодаря неблагоприятным для себя обстоятельствам. Чтобы вернуть свой контроль над Южным Кавказом, Путин будет пытаться давить и даже потребовать возвращения армян из Карабаха на эти территории Азербайджана. Таким образом, восстанавливая проблему в регионе.

В Азербайджане никогда не будет подлинного мира до полного уничтожения и демонтажа Российской Федерации. Ведь Россия – это не страна, а агрессивный "геополитический рак", распространяющий свои гегемонистские метастазы по всему миру. А Путин лишь один из миллионов извращенных лиц этой варварской нации, которая ради продолжения собственного существования, всегда нуждалась в присвоении себе чужих ресурсов и жизней. В этой войне победа Украины – это победа и азербайджанцев, а поражение Украины – это также и их потеря.

Азербайджан не является сообщником России в этой войне, но нельзя сказать, что он стал союзником Украины. Москва является настоящим врагом Азербайджана, его свободы и независимости, и несет прямую ответственность за все случившиеся с ними беды. Фактически, даже во время недавней 44-дневной войны, террористические акты ракетных обстрелов гражданских районов в Гяндже и других городах Азербайджана, разрушение гражданских зданий были нанесены российскими ракетными войсками по директиве Кремля.

Но Ильхам Алиев в недавней торжественной церемонии в Джебраиле сделал заявление, которое не может не настораживать. Говоря о лицемерии Соединенных Штатов и Франции, он заявил следующее: "Должны быть пределы лицемерия, двуличности?! Взгляните на сегодняшнюю российско-украинскую войну, что говорят западные государства – Франция, Америка, другие? Они говорят, что территориальная целостность Украины должна быть восстановлена, и Украина должна использовать оружие. Они предоставляют Украине все виды вооружений.

Хорошо, почему отношение к нашим оккупированным землям было другим? Ведь и наша территориальная целостность была нарушена. Наши граждане – 1 миллион человек – остались под открытым небом. Кто нам помогал? Почему оказалась такая двуличность, когда 1 миллион человек жил в вагонах, общежитиях, детских садах, палатках? Мы требуем ответа на эти вопросы. Но в чем мы видим ответ? По-прежнему в их антиазербайджанских шагах".

Заметим, что такая риторика появилась у Ильхама Алиева после визита Путина в Азербайджан и подачи заявки в BRICS. Таким образом, напрашивается вывод, что Баку начинает дрейфовать в сторону альянса Москва-Пекин, а все предыдущие их заявления были просто для того, чтобы получать преференции от Запада.

Фактически президент Азербайджана публично провозглашает: зачем помогать Украине, вы ведь нам так не помогали. Забыв при этом вспомнить, что после оккупации Нагорного Карабаха Украина приняла у себя значительное количество азербайджанских беженцев, уже более 30 лет проживающих на территории нашего государства.

Между строк читается, что недобрый Запад помогает украинцам, а это плохо. Алиев фактически обвиняет Запад, что защищает не территориальную целостность Украины, а свои интересы в ней. А сейчас он, якобы, имеет интересы к южнокавказскому региону и пытается защитить Армению.

В Баку считают, что Россия ничего не сможет поделать с Азербайджаном, поскольку у них есть оборонный пакт с Турцией. И действительно, Азербайджан лучше среди бывших советских республик защищен от российской агрессии, за исключением стран Балтии, которые являются членами НАТО. Но Турция никогда не будет воевать с Российской Федерацией за Азербайджан, чтобы там лично не обещал Реджеп Эрдоган Ильхаму Алиеву.

И здесь нужно понять, какие планы имеет Москва относительно Азербайджана. Для того, чтобы пантюркизм и османизм не стали доминирующей реальностью в этой стране, Путин будет уравновешивать влияние Турции своим присутствием там. Но отказавшись от более тесных контактов с Европой и выдвигая ей прямые претензии за поддержку Украины, Алиев-младший этим отталкивает от себя коллективный Запад.

Сейчас Ильхам Алиев начал постепенный разворот в сторону Москвы и Пекина, полагая, что этим сможет компенсировать потери от уменьшения контактов с западным миром. По соглашению между Алиевым и Путиным, Азербайджан торгует разбавленным российским газом и нефтью, и выдавая их за свои, отправляет их в Европу. Таким образом, российский диктатор уклоняется от санкций и финансирует войну в Украине. Схема несложная, но дает возможность клану Алиеву получать от этого немалые прибыли.

Трагическая и запутанная ситуация с Нагорным Карабахом не принесет ощутимых дивидендов Азербайджану. Напротив, когда окончательно пройдет эйфория, может случиться так, что это подтолкнет Армению к завершению своего разворота на Запад. Она заплатит за это высокую цену: став меньшей, более слабой, более зависимой, но уже не промосковской.

А перспективы Азербайджана от вхождения в BRICS могут оказаться не столь уж радужными. Этот шаг можно понимать как дальнейшее удаление от западной орбиты, и тем более от Евросоюза, отношения с которым на протяжении последних 5 лет были довольно нестабильными.

Азербайджан явно хочет увеличить свой региональный и международный вес. Но удастся ли это ему сделать – уже другой вопрос. Ильхам Алиев маневрирует, однако приходит время, когда ему придется окончательно определиться, с кем он.