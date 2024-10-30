Зомби, вампиры и адские планеты: 7 ужасных космических явлений, о которых стоит узнать на Хэллоуин

Астрономы и учёные иногда сравнивают небесные объекты с существами мифологии и фольклора. Наиболее очевидным примером этого является созвездие.

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В пространстве Вселенной исследователи иногда фиксируют странные и мистические явления, которые визуально и по поведению схожи с зомби и вампирами. Накануне Хэллоуин Space.com сделал подборку из 7 "космических монстров".

Звезды-вампиры

Белые карлики – это "звездные трупы" или тлеющие остатки в которых заканчивается топливо, необходимое для ядерного синтеза, говорят ученые. Однако не все звезды покоятся с миром.

По словам исследователей, белые карлики могут оживать, когда их спутники подходят слишком близко. То есть эти омертвевшие жарки оживают и как вампиры, лакомятся другой формой плазмы, забирая звездный материал от своего спутника.

Однако за все приходит расплата, говорят ученые. Ведь когда белый карлик снимает звездный материал со своей звезды-донора, вокруг образуется облако плазмы, или "аккреционный диск". Это облако постепенно сбрасывает украденный звездный материал на поверхность белого карлика. И когда этот накопленный ядерный запас достигает критической массы, то взрывается, уничтожая белого карлика, однако рождая новую сверхновую звезду Ia, отмечают астрономы.

Встающие из могил звезды-зомби

Как упоминалось выше, сверхновая звезда типа Ia должна уничтожить белый карлик-вампир, на котором она взрывается. Но, по словам ученых, в редких случаях этот паразит выживает после взрыва и приобретает новую форму, становится звездой-зомби или научными словами "сверхновым типом Iax".

Такая звезда-зомби продолжает жить как сломанный и разбитый остаток трупа белого карлика. Одним из известных примеров сверхнового типа Iax является SN 1181, которую астрономы впервые увидели над Землей в 1181 году в созвездии Кассиопеи, где она прожила шесть месяцев, прежде чем скрыться.

Вой на Луну

Волки воют на полную Луну, которая во многих книгах и фильмах изображена как мистическое небесное тело. Январское полнолуние называют Волчья Луна. Это прозвище появилось в индейской традиции потому, что зимой волки чаще воют.

Звезда "демон скорости"

По словам астрономов, не все звезды удобно посиживают в собственных галактиках. Некоторые становятся изгнанниками, когда их резко выбрасывают из своих родных скоплений на огромной скорости.

В 2023 году астрономы обнаружили шесть "звезд-демонов скорости", которые сбились с строя и теперь своими силами мчат Млечным Путем. Одна из них, J0927, имеет самую высокую скорость среди таких объектов – 2285 километров в секунду.

Ученые сравнивают, что это примерно в 6500 раз превышает скорость звука. То есть звезда J0927 могла бы вращаться вокруг Земли в 694 раза каждый час.

Космические летучие мыши

Многие любители космоса видят летучих мышей в скоплениях космической пыли и газа. Одним из примеров является космическая туманность летучей мыши, также известная как NGC 1788, которая расположена на расстоянии 1300 световых лет от нас в созвездии Ориона. На изображении, сделанном Очень Большим Телескопом (VLT) на севере Чили, крылья туманности простираются наружу сквозь межзвездное пространство, а яркие новорожденные звезды освещают ядро.

"Адские" планеты

Приблизительно 6000 внесолнечных планет, или "экзопланет", открыто на сегодняшний день. По словам исследователей, некоторые из этих миров на самом деле можно назвать адскими, например планету, которую можно найти примерно в 634 световых годах от Земли.

Эта планета расположена очень близко от своей звездно-газового гиганта, имеющего температуру 2400 градусов по Цельсию. Такая температура способна выпарить железо. Поэтому стоит только представить какой ад действует на экзопланете WASP-76b.

Галактическое сверхскопление

Сверхскопление Короля Гидора – это совокупность галактик, расположенных на расстоянии примерно 6,7 миллиарда световых лет от Земли. По словам ученых, оно имеет не менее 19 отдельных связанных скоплений галактик. Это наибольшее сверхскопление из когда-либо обнаруженных на расстоянии более 5 миллиардов световых лет.

Чтобы показать это в перспективе, ученые говорят, что сверхскопление Короля Гидора имеет массу, эквивалентную 10 000 000 000 000 000 Солнц, что делает его в 10 раз массивнее скопления Млечного Пути. Король Гидори простирается на невероятные 1,3 миллиарда световых лет, то есть весь Млечный Путь может поместиться через него примерно 12300 раз, подчеркивают астрономы.

Ранее OBOZ.UA писал, что астрономы показали жуткое фото туманности летучей мыши, которая "летит к нам на Хэллоуин".

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