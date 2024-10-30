Туманность летучей мыши, которая 'летит к нам на Хэллоуин': астрономы показали жуткое фото из космоса

Астрономы поделились фото туманности, напоминающей человека-летучей мыши из фильма "Бэтмен". Небесное существо словно протягивает свои метафорические крылья.

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Космическая туманность Летучая мышь обозначена учеными LDN 43. Она расположена на расстоянии почти 1400 световых лет от нас в созвездии Змееносца, пишет Space.com.

По словам ученых, высокая плотность газообразных облаков этого звездного питомника блокирует свет звезд и галактик. Лишь другая, соседняя туманность LBN 7 достаточно яркая, чтобы ее свет пробивался в секциях вблизи визуального центра LDN 43.

Пользователи сети Х шутят, что неслучайно такую туманность зафиксировали сейчас. "Эта темная туманность, чрезвычайно напоминающая гигантскую космическую летучую мышь, летит к нам среди звезд в пасмурную ночь на Хэллоуин", – пишет корреспондентка Нереида.

И еще одну сложную туманность N44 с таинственным "суперпузырем" удалось на днях сделать апаратам NASA. Читатели Х назвали ее еще одним подарком накануне Дня мертвых.

Ранее OBOZ.UA писал, что телескоп Уэбба сделал невероятную фотографию звездного скопления.

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