Живет более 100 тысяч пауков: на границе Албании и Греции нашли самую большую паутину в мире. Фото и видео

В пещере на границе Албании и Греции исследователи нашли, по их словам, "самую большую паутину в мире". В ней живут более 111 тысяч пауков. Причем паутина настолько плотная, что ее отдельные участки отрываются под собственным весом. По словам ученых, это является "первым задокументированным случаем формирования колониальной паутины двух разных видов" пауков.

В целом паутина простирается на 106 квадратных метров вдоль стены узкого прохода с низким потолком у входа в пещеру. Она сплетена по принципу мозаики, элементами которой являются "тысячи отдельных паутин в форме воронки", пишет Live Science.

Где это произошло

Исследователи обратили внимание на "самую большую паутину в мире" еще в 2022 году, когда впервые увидели ее в пещере, образовавшейся серной кислотой (в результате окисления сероводорода в грунтовых водах). Это произошло во время экспедиции в каньон Вромонер.

Когда спелеологи впервые попали в пещеру (на плане коричневым подчеркнута та часть пещеры, где нашли колонию), они были уверены, что здесь поселились так называемые домовые пауки. Однако само исследование началось только в 2023 году, когда выяснилось, что в колонии сосуществуют два разных вида пауков. С тех пор и продолжается работа по изучению находки.

Каких пауков нашли ученые

Tegenaria domestica, или "домовой паук" – это космополитический вид пауков с глобальным распространением по миру. Обычно такого паука можно найти вблизи человеческих жилищ, например, в зданиях, под камнями, в темных углублениях, в шкафах и подвалах. Также их часто можно найти в пещерах по всей Европе.

Характерная черта – домовые пауки плетут воронкообразные паутины.

Prinerigone vagans более известны как "ткачи листьев" (по форме их паутины). В Британии и Ирландии, Австралии, Новой Зеландии и Португалии их называют "денежными пауками". Это семейство очень маленьких пауков, которое, по признанию ученых, "крайне плохо изучено" – из-за их малого размера тела и широкого распространения новые роды и виды ргіпегігопе vagans открываются по всему миру почти ежегодно.

Денежные пауки известны тем, что летают в воздухе, как люди. А именно – на воздушных шарах, которые они плетут из своей паутины.

Сколько пауков в колонии

Ученые предполагают, что в найденной колонии в пещере не менее 69 тысяч пауков tegenaria domestica, и 42 тысяч особей ргіпегігопе vagans.

Но доцент кафедры биологии Венгерского университета Сапиентия в Трансильвании, руководитель исследовательской группы Иштван Урак предупреждает, что указанные 111 тысяч пауков – это "минимум", и скорее всего их гораздо больше.

Подсчитали их довольно просто – вырезали в разных местах колонии одинаковые куски паутины, посчитали найденных пауков обоих видов и вывели среднестатистический показатель. И 111 тысяч – это если паутина везде в колонии одним слоем, а на самом деле в некоторых местах паутина в несколько слоев.

Пища и сосуществование

Понятно, что в пещере меньше насекомых, которые являются основным рационом пауков. Поэтому они питаются только мошками, живущими в пещере. Напомним, что она образовалась в результате окисления сероводорода в грунтовых водах.

Анализ свидетельствует, что богатый серой рацион пауков влияет на их микробиом, из-за чего он значительно менее разнообразен, чем микробиомы пауков этих видов вне пещеры. Данные также свидетельствуют, что пауки внутри пещеры генетически отличаются от своих сородичей, живущих снаружи.

То есть пещерные обитатели адаптировались к своей среде, считают ученые. Более того, именно эта адаптация привела к тому, что пауки – хищники и одиночки по своей природе – создали колонию и даже сосуществуют в пределах двух разных видов.

