Заменители сахара могут провоцировать преждевременное старение мозга: о чем узнали ученые

Новые исследования показывают, что популярные искусственные подсластители, которые часто рекламируют как безопасную альтернативу сахару, могут иметь нежелательные последствия для здоровья мозга. Учёные выяснили, что их чрезмерное потребление связано с ухудшением памяти и мышления.

Видео дня

Наибольшее внимание исследователи обратили на аспартам и сорбитол, которые широко используются в диетических напитках и десертах. Оказалось, что люди, которые употребляют больше всего таких добавок, испытывают когнитивное снижение значительно быстрее других.

Это открытие ставит под сомнение безопасность низкокалорийных продуктов, считающихся "более полезной" альтернативой обычному сахару. Результаты работы были опубликованы в журнале Neurology.

В научном наблюдении приняли участие почти 13 тысяч взрослых жителей Бразилии, средний возраст которых составлял 52 года. Участников разделили на три группы в зависимости от количества потребляемых подсластителей: от 20 мг в сутки до более 190 мг. Это примерно соответствует количеству аспартама в банке диетической газировки. В течение восьми лет участники регулярно проходили тесты на память, речь и когнитивные навыки. В результате обнаружили: люди, которые потребляли больше всего заменителей сахара, демонстрировали когнитивный спад на 62% быстрее. Это эквивалентно ускоренному старению мозга примерно на полтора года.

Старение мозга

Исследователи проанализировали ряд распространенных подсластителей, среди которых аспартам, сахарин, ацесульфам-К, эритритол, ксилит и сорбит. Все они оказались связанными с ухудшением умственных функций, за исключением тагатозы, для которой такой связи не зафиксировали. Наиболее ощутимым негативный эффект был у людей с диабетом, что может объясняться их более частым использованием диетических продуктов.

Ученые отмечают, что хотя наблюдение касалось людей среднего возраста, у старших участников — после 60 лет — четкой зависимости между подсластителями и ухудшением памяти не обнаружили. В то же время результаты в очередной раз подтвердили беспокойство, которое уже не раз озвучивали медицинские эксперты. Ранее другие исследования связывали искусственные подсластители с повышенным риском диабета 2 типа и сердечно-сосудистых заболеваний. К тому же аспартам Международное агентство по исследованию рака классифицирует как возможный канцероген.

Ученые отмечают, что их работа имеет ограничения: данные о питании участники предоставляли самостоятельно, а исследование не устанавливает прямой причинно-следственной связи. Тем не менее результаты дают серьезный повод задуматься над тем, насколько безопасны диетические продукты, которые позиционируются как альтернатива сахару.

OBOZ.UA ранее писал, какие ежедневные привычки могут быть благоприятными для здоровья мозга.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.