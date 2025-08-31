Забудьте о планете Х: ученые заговорили о планете Y в Солнечной системе

Солнечная система не имеет четких границ. Влияние Солнца в ее окрестностях настолько слабое, что зонды Voyager уже покинули пределы гелиосферы и вошли в межзвездное пространство. Но даже там, на дальних рубежах, продолжают вращаться кометы и крупные объекты, принадлежащие нашей звездной системе.

Астрономы давно интересуются тем, что может скрываться в этих темных и малоисследованных пространствах. И теперь появилась новая гипотеза: возможно, там существует еще одна планета. Детали рассказало издание IflScience.

Большинство слышали о гипотетической Девятой планете – мир, который может быть больше Земли, но меньше Нептуна, и который, по предположениям, находится на расстоянии как минимум в 300 раз больше расстояния Земли от Солнца. Еще раньше ученые говорили о так называемой Планете Х, которая должна была бы стать "десятой планетой" Солнечной системы, когда Плутон еще считался полноценной планетой. Теперь же добавляется новая версия – Планета Y.

Этот термин предложила группа исследователей в новой научной работе, опубликованной в Monthly Notices of the Royal Astronomical Society. Они указывают, что косвенные свидетельства существования такого объекта скрыты в особенностях орбит транснептуновых объектов (ТНО).

Исследователи проанализировали движение ТНО, которые вращаются между 50 и 400 астрономическими единицами (расстояние от Земли до Солнца). Они исключили тела, орбиты которых находятся в резонансе с Нептуном, и сосредоточились на остальных.

Выяснилось, что между 80 и 200, а также между 80 и 400 астрономическими единицами их орбиты демонстрируют статистически значимое искривление примерно на 15°. Вероятность того, что это случайное совпадение, составляет лишь около 2%. Если это не флуктуация, лучшее объяснение – существование неизвестной планеты.

По расчетам, она может иметь массу от Меркурия до Земли. Объект размером с Плутон тоже мог бы дать подобный эффект, но это менее вероятный вариант. Планета крупнее Земли искривила бы и более близкие орбиты, а ее уже наверняка заметили бы современные телескопы.

Идею Планеты Y выдвигали и ранее другие исследователи для объяснения странных характеристик населения транснептуновых тел. Главная интрига заключается в том, что подтвердить или опровергнуть существование такой планеты мы сможем в течение ближайших лет.

"Гипотетическая Планета Y, описанная в этой работе, может быть обнаружена благодаря обзору LSST, если она находится в пределах наблюдаемого участка неба. Если же тело находится вне этой зоны, LSST все равно позволит уточнить структуру искривления средней плоскости пояса Койпера, индуцированного планетой", – отмечают авторы статьи.

Таким образом, мир оказался на пороге возможного открытия еще одного мира в Солнечной системе. И если Планета Y действительно существует, это перевернет наше представление о строении и эволюции далекой окраины нашей звездной системы.

