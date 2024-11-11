Властелин колец: телескоп Subaru запечатлел необычную галактику

Астрономы, работающие с телескопом Subaru, опубликовали снимок, на котором изображена очень необычная галактика NGC 660. Она уникальна тем, что имеет полярное кольцо.

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По словам астрономов, NGC 660 получила кольцо около миллиарда лет назад, когда она столкнулась с другой галактикой и захватила ее материю. Со временем эта материя смогла "соединиться" и образовать вращающееся кольцо, пишет Universe space tech.

Галактика NGC 660 находится в 45 миллионов световых лет от Земли в направлении созвездия Рыб. Главной "достопримечательностью" галактики является протяженная кольцевая структура, окружающая ее диск почти под прямым углом. Ее диаметр составляет 50 000 световых лет, что больше диаметра самой галактики.

Кольцо, окружающее NGC 660, также содержит гораздо больше газа, чем галактический диск. Это ярко демонстрирует его голубой цвет, источником которого являются многие области активного звездообразования. Полярное кольцо содержит много красных и синих сверхгигантов. Самым молодым звездам всего несколько миллионов лет. Темные полосы в кольце и галактическом диске перекрываются дополнительно подчеркивая сложную структуру NGC 660.

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