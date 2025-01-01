В Нидерландах нашли выгребную яму, содержащую 'капсулу времени' с предметами XV века

Во время проведения раскопок в центре города и муниципалитета Алкмар в Нидерландах археологи обнаружили выгребную яму, содержащую "капсулу времени" с предметами XV века. Открытие было сделано при строительстве подземного мусорного контейнера.

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"Капсула времени" сохранилась в залитых водой анаэробных условиях ямы. Выдающаяся находка – деревянный ботинок, изготовленный из березы – дерева, которое не растет в Нидерландах, пишет Heritage Daily.

"В истории Нидерландов и Бельгии было найдено лишь 44 сабо. Большинство из них гораздо менее старые и в гораздо худшем состоянии", – прокомментировала находку археолог Нэнси де Йонг. Также она добавила, что жители Голландии XV века практиковали "циркулярную экономику", где все использовалось повторно, переплавлялось или, наконец, сжигалось для обогрева своих домов.

"Большинство сабо имеют деревенскую, грубую модель. Но этот элегантный и имеет двойной каблук: что-то вроде городских сабо", – говорит она о найденной обуви.

Еще одна интересная находка в яме – раритетная мерка для зерна из тонкого дуба. Во всей Бельгии и Нидерландах найдено всего пять фрагментов зерновых мерок. Меры были известны только по описаниям и изображениям, что делает находку Алкмара особенно ценной – как первый относительно невредимый образец.

По словам исследователей, выгребную яму активно использовали как туалет и для утилизации мусора между 1450 и 1558 годами нашей эры. После этого периода дома на месте были снесены, а яма заброшена.

Все находки будут отправлены на прохождение стабилизации, консервации и дальнейшего изучения. Там, где это возможно, они будут восстановлены с помощью неинвазивных методов, чтобы снова собрать их разбитые части с целью дальнейшего показа общественности.

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