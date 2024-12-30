В Китае нашли редкую фигуру генерала Терракотовой армии и колесницу: открытие археологов может переписать историю

В глубине древних захоронений первого императора Китая археологи совершили открытие, которое может переписать историю одной из самых загадочных военных сил мира. Среди знаменитой Терракотовой армии, найденной в 1974 году, ученые нашли генерала, а также две колесницы, три глиняных лошади и дополнительные статуэтки.

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Неожиданное открытие совершили во второй яме большого мавзолея в провинции Шэньси. Древний терракотовый генерал-воин стал первой находкой такого рода после 30 лет раскопок, пишет The Sun.

По словам ученых, скульптура высокопоставленного руководителя армии в натуральную величину не похожа на то, что исследователи видели десятилетиями. Это проливает новый свет на организацию и руководство армии, замершей во времени более двух тысячелетий, говорят историки.

Фигура генерала отличается нарядными доспехами, изысканным головным убором и характерной осанкой, говорят специалисты. "Исходя из его расположения, мы считаем, что эта фигура, вероятно, была самым высоким военным командиром этого подразделения", – сказал руководитель проекта раскопок Чжу Сихонг.

Генерала сопровождали две колесницы, три глиняных лошади и две дополнительные статуэтки. "Расположение офицеров высокого ранга в военной форме отражало военную стратегию, такую как система командования в династии Цинь", – отметила археологиня из Оксфордского университета Сюжень Джанис Ли.

По словам ученых, эти артефакты предлагают редкий взгляд на стратегические формирования и командную структуру военных династии Цинь, созданные для защиты императора Цинь Ши Хуанди в загробной жизни.

Терракотовая армия, которая с 1987 года является объектом Всемирного наследия ЮНЕСКО, уже давно стала одним из самых знаменитых археологических открытий ХХ века, отмечают специалисты.

Напомним, что на Терракотовую армию случайно наткнулись местные фермеры, копая колодец. В ходе раскопок было обнаружено более 2000 статуй в натуральную величину. Однако, по оценкам экспертов, около 8000 фигур остаются погребенными.

Исследователи отмечают, что каждая из найденных скульптур уникальна. От пехотинцев до кавалеристов и арбалетчиков, воины были созданы с пристальным вниманием к деталям и оснащены таким оружием, как мечи и копья.

"Эти атрибуты на высокопоставленных офицерах указывают на то, насколько они особенные. Стиль и цвет украшений отражали символы эстетического вкуса и социального статуса того времени", – добавила Ли.

Раскопки второй ямы начались в 1994 году, а официальные раскопки возобновились в 2015 году.

По словам исследователей, последнее открытие произошло в тот момент, когда терракотовые воины отмечают 50 лет с момента своего первого раскапывания, что подчеркивает постоянную способность этого места раскрывать новые сокровища.

Ранее OBOZ.UA писал, что в Китае у секретной гробницы обнаружили 20 терракотовых воинов.

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