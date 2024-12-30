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В Китае нашли редкую фигуру генерала Терракотовой армии и колесницу: открытие археологов может переписать историю

Инна Василюк
Наука Обоз
3 минуты
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В Китае нашли редкую фигуру генерала Терракотовой армии и колесницу: открытие археологов может переписать историю

В глубине древних захоронений первого императора Китая археологи совершили открытие, которое может переписать историю одной из самых загадочных военных сил мира. Среди знаменитой Терракотовой армии, найденной в 1974 году, ученые нашли генерала, а также две колесницы, три глиняных лошади и дополнительные статуэтки.

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Неожиданное открытие совершили во второй яме большого мавзолея в провинции Шэньси. Древний терракотовый генерал-воин стал первой находкой такого рода после 30 лет раскопок, пишет The Sun.

В Китае нашли редкую фигуру генерала Терракотовой армии и колесницу: открытие археологов может переписать историю

По словам ученых, скульптура высокопоставленного руководителя армии в натуральную величину не похожа на то, что исследователи видели десятилетиями. Это проливает новый свет на организацию и руководство армии, замершей во времени более двух тысячелетий, говорят историки.

Фигура генерала отличается нарядными доспехами, изысканным головным убором и характерной осанкой, говорят специалисты. "Исходя из его расположения, мы считаем, что эта фигура, вероятно, была самым высоким военным командиром этого подразделения", – сказал руководитель проекта раскопок Чжу Сихонг.

Генерала сопровождали две колесницы, три глиняных лошади и две дополнительные статуэтки. "Расположение офицеров высокого ранга в военной форме отражало военную стратегию, такую как система командования в династии Цинь", – отметила археологиня из Оксфордского университета Сюжень Джанис Ли.

В Китае нашли редкую фигуру генерала Терракотовой армии и колесницу: открытие археологов может переписать историю

По словам ученых, эти артефакты предлагают редкий взгляд на стратегические формирования и командную структуру военных династии Цинь, созданные для защиты императора Цинь Ши Хуанди в загробной жизни.

Терракотовая армия, которая с 1987 года является объектом Всемирного наследия ЮНЕСКО, уже давно стала одним из самых знаменитых археологических открытий ХХ века, отмечают специалисты.

В Китае нашли редкую фигуру генерала Терракотовой армии и колесницу: открытие археологов может переписать историю

Напомним, что на Терракотовую армию случайно наткнулись местные фермеры, копая колодец. В ходе раскопок было обнаружено более 2000 статуй в натуральную величину. Однако, по оценкам экспертов, около 8000 фигур остаются погребенными.

Исследователи отмечают, что каждая из найденных скульптур уникальна. От пехотинцев до кавалеристов и арбалетчиков, воины были созданы с пристальным вниманием к деталям и оснащены таким оружием, как мечи и копья.

"Эти атрибуты на высокопоставленных офицерах указывают на то, насколько они особенные. Стиль и цвет украшений отражали символы эстетического вкуса и социального статуса того времени", – добавила Ли.

В Китае нашли редкую фигуру генерала Терракотовой армии и колесницу: открытие археологов может переписать историю

Раскопки второй ямы начались в 1994 году, а официальные раскопки возобновились в 2015 году.

По словам исследователей, последнее открытие произошло в тот момент, когда терракотовые воины отмечают 50 лет с момента своего первого раскапывания, что подчеркивает постоянную способность этого места раскрывать новые сокровища.

Ранее OBOZ.UA писал, что в Китае у секретной гробницы обнаружили 20 терракотовых воинов.

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